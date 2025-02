Poliana Rocha e Leonardo - Reprodução/Instagram

Poliana Rocha e LeonardoReprodução/Instagram

Publicado 17/02/2025 19:02

Rio - Nesta segunda-feira, 17, a empresária e influenciadora Poliana Rocha, de 48 anos, publicou novas fotos da viagem de férias com o marido, o cantor sertanejo Leonardo, de 61, por meio de seu perfil no Instagram. Na série de registros, o casal aparece entre amigos em passeio na cidade de San Antonio, no Texas, Estados Unidos.



"Férias com o marido e amigos", escreveu na legenda da publicação. No story, Poliana compartilhou um vídeo em que Leonardo aparece cantando com os amigos.

Poliana e Leonardo são pais do cantor Zé Felipe, de 26, um dos seis filhos do sertanejo. Recentemente, ela falou sobre a convivência com os herdeiros do marido.