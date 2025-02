Lorena Maria e MC Daniel aguardam a chegada do primeiro filho - reprodução Instagram

17/02/2025

Rio - MC Daniel e Lorena Maria deram entrada na maternidade Perinatal Barra, no Rio de Janeiro, nesta segunda-feira (17), para o nascimento do primeiro filho. O casal, que mantém o nome da criança em sigilo e a chama apenas de "R", decidiu se hospedar em quartos separados para garantir mais conforto à mãe.

O funkeiro alugou duas suítes luxuosas no hospital. Segundo ele, a escolha foi feita para que Lorena tenha mais tranquilidade antes do parto. "Peguei um quarto do lado do quarto da Lorena, uma suíte, para não ficar incomodando ela e pra ela ficar mais calma. O dinheiro é bom porque traz conforto e segurança", explicou MC Daniel.As acomodações foram decoradas com balões em homenagem ao bebê. Além disso, tanto o quarto da mãe quanto o do pai possuem um berço, indicando que MC Daniel também passará tempo sozinho com o filho após o nascimento.O funkeiro compartilhou a felicidade nas redes sociais e relembrou seu desejo antigo de ser pai. "Eu sempre sonhei com esse dia", escreveu ele nos stories. Brincando sobre a gestação, MC Daniel fez um comentário bem-humorado ao filmar a namorada na maternidade. "Após 2 anos grávida, finalmente as contrações fizeram a gente vir para o hospital", escreveu.