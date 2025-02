Fátima Bernardes e Túlio Gadêlha - Reprodução do Instagram

Fátima Bernardes e Túlio GadêlhaReprodução do Instagram

Publicado 15/02/2025 07:50 | Atualizado 15/02/2025 07:51

Rio - Fátima Bernardes, de 62 anos, curtiu o evento de pré-carnaval "Enquanto Isso na Sala da Justiça", no Pavilhão do Centro de Convenções de Olinda, em Pernambuco, nesta sexta-feira (14), com o namorado, o deputado federal Túlio Gadêlha. A apresentadora mostrou no Instagram Stories que os dois usaram fantasias de piratas para se jogarem na folia. "Começou! Jack Sparrow e Jaque Espera", escreveu ela.

fotogaleria

Túlio também compartilhou momentos da noite em sua rede social. Em um dos vídeos, ele aparece assistindo ao show de Alcione com Fátima, e comentou: "Um calor danado". Em outro, o casal dança coladinho ao som da música "Daqui pra Sempre", de Manu Bahtidão e Simone Mendes.

Fátima e Túlio se conheceram em 2017 e estão juntos desde então. Antes de namorar o político, a jornalista foi casada por 25 anos com âncora do "Jornal Nacional", da TV Globo, William Bonner. Eles tiveram os trigêmeos Laura, Vinícius e Beatriz, de 27 anos.