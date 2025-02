Paolla Oliveira anunciou fim do reinado - Webert Belicio / Ag.News

Publicado 17/02/2025 06:39

Rio - A diretoria da Grande Rio divulgou, na noite deste domingo (16), uma nota exaltando a atriz Paolla Oliveira, que anunciou a saída do posto de rainha de bateria depois do desfile de 2025 . No texto, a escola afirmou que foi a "primeira" a saber da decisão e desejou "sucesso" à artista.

"A vida é feita de ciclos, e nossa querida rainha de bateria, Paolla Oliveira, anunciou que este será seu último ano à frente da bateria da Grande Rio. A diretoria, primeira a saber de sua decisão, deseja muito sucesso em sua jornada. Paolla deixará o posto, mas jamais sairá de nossos corações. Paolla é Grande Rio, Grande Rio é Paolla!", diz a nota da Grande Rio.

Em entrevista ao "Fantástico", Paolla falou sobre a decisão. "Eu acho que a gente tem que saber fazer escolhas na hora certa. Escolher entre paixões é difícil. Infelizmente, eu tenho que me despedir desse posto. Vou me despedir, mas nunca, jamais do Carnaval, da Grande Rio. É uma mudança de lugar. Tem várias maneiras de curtir o Carnaval. É uma escolha difícil, mas é isso", revelou a atriz, que em breve vai estrelar o remake da novela "Vale Tudo", na TV Globo.