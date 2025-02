Fernanda Maia é apresentadora e locutora do estádio Nilton Santos - Juliana Lima

Publicado 17/02/2025 07:23 | Atualizado 17/02/2025 07:38

Rio - Prestes a estrear na Marquês de Sapucaí, a Botafogo Samba Clube, da Série Ouro, confirmou a participação da apresentadora Fernanda Maia no desfile. Ela, que também é locutora no Estádio Nilton Santos, será destaque na terceira alegoria da agremiação, que tem como enredo "Uma gloriosa história em preto e branco".

Apresentadora do SBT Sport Rio, Fernanda foi rainha de bateria em 2022, na Intendente Magalhães, mas nunca se desligou da agremiação. Famosa pelo bordão “Incendeia a torcida do Fogão”, a jovem também participou da apresentação da escola no mini-desfile, em dezembro, na Cidade do Samba.

"Alegria é a primeira e melhor palavra para definir esse momento. Eu fico orgulhosa demais das pessoas que com tanto trabalho fazem a Botafogo samba clube acontecer e esse ano na Sapucaí é o reconhecimento para essas pessoas tão dedicadas! A evolução da Botafogo Samba Clube é vertiginosa e o momento exato que a gente entrar na Sapucaí será extravasar toda essa alegria e o trabalho de cada um", revela a apresentadora.