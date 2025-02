Ensaio técnico da Viradouro na Sapucaí, no último sábado (15) - Dhavid Normando / Rio Carnaval

Ensaio técnico da Viradouro na Sapucaí, no último sábado (15)Dhavid Normando / Rio Carnaval

Publicado 17/02/2025 20:22

Rio - A Marquês de Sapucaí recebeu mais de 80 mil pessoas para acompanhar os ensaios técnicos do Salgueiro, da Imperatriz Leopoldinense e da Viradouro, no último sábado (15). Com entrada gratuita em arquibancadas e frisas, os foliões puderam acompanhar o penúltimo fim de semana de atividades no Sambódromo, antes do desfile do Grupo Especial.



fotogaleria

A primeira escola a se apresentar foi o Salgueiro, que trouxe para a Avenida o enredo "Salgueiro de Corpo Fechado". Em seguida, a Imperatriz mostrou um pouco do que pretende levar para o Sambódromo com "Ómi Tútu ao Olúfon - Água fresca para o senhor de Ifón".



Fechando a noite, a atual campeã do Carnaval, Viradouro, trouxe “Malunguinho: O Mensageiro de Três Mundos”, com destaque para o show da bateria de mestre Ciça.



As atividades voltam no próximo fim de semana. Na sexta-feira (21), a partir das 21h, ensaiam Unidos de Padre Miguel, Unidos da Tijuca, Mocidade Independente de Padre Miguel e Paraíso do Tuiti. Já no sábado (22), a partir das 19h, será a vez de Beija-Flor, Mangueira, Vila Isabel e Portela.

No domingo (23), a tradicional "Lavagem da Sapucaí" começa às 18h, seguida por Salgueiro, Grande Rio, Imperatriz e Viradouro.