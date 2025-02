Mariana Goldfarb publica registros no ensaio de rua na Grande Rio - Reprodução Instagram / LUFZ

Mariana Goldfarb publica registros no ensaio de rua na Grande RioReprodução Instagram / LUFZ

Publicado 17/02/2025 13:11

Rio - Mariana Goldfarb, de 34 anos, exibiu registros do ensaio de rua da Grande Rio, nesta segunda-feira (17). A influenciadora digital, que irá desfilar como musa da escola, publicou uma sequência de fotos, no Instagram, e aproveitou para agradecer a oportunidade de estar representando a agremiação no Carnaval 2025.

"Eu acho que nunca antes em nenhuma ocasião eu consegui ver todos os dentes da minha boca como em nessas fotos. Eu achava que o dia mais feliz da minha vida tinha sido na Sapucaí, ano passado, Mas a vida continua surpreendendo e ontem superamos esse dia. Eu só tenho a agradecer a toda comunidade caxiense, a Grande Rio, meus professores e a mim mesma por ter me permitido viver tudo isso de peito aberto", escreveu na legenda.

Internautas comentaram na postagem. "Você está transbordando beleza. Linda", disse um. "Uma verdadeira musa. Linda e dedicada", afirmou outro. "Lindíssima! Parabéns, Marian. Pelo seu empenho, esforço e dedicação. Você é luz e brilho. Que Deus te abençoe sempre", comentou mais um fã.

Recentemente, Mariana usou as redes sociais para rebater críticas sobre a falta de experiência no samba , após divulgar vídeos de sua preparação para o Carnaval. "Todas as coisas que deram certo para mim, só deram porque eu não tive medo de ser vista tentando. Não tive medo de ser vista pequena, dando o primeiro passo. Não tive medo de começar, quando tudo o que eu tinha era coragem", disse ela.