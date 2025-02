Mariana Goldfarb como musa da Grande Rio - Reprodução / Instagram

Publicado 15/02/2025 19:48 | Atualizado 15/02/2025 20:36

Rio - Mariana Goldfarb, de 34 anos, usou as redes sociais para rebater críticas sobre a falta de experiência no samba, após divulgar vídeos de sua preparação para o Carnaval, em que será musa da Grande Rio.

fotogaleria

"Todas as coisas que deram certo para mim, só deram porque eu não tive medo de ser vista tentando. Não tive medo de ser vista pequena, dando o primeiro passo. Não tive medo de começar, quando tudo o que eu tinha era coragem", disse a influenciadora em uma mensagem publicada nos stories.



A influenciadora, que já vem se dedicando aos ensaios para brilhar na Marquês de Sapucaí, também demonstrou gratidão pelo apoio que vem recebendo dos seguidores. "Tem muita gente legal também", escreveu a modelo, ao exibir comentários positivos.



Entre os elogios, uma seguidora disse: "Mari, eu te admiro porque você faz as coisas querendo entregar o seu melhor, sempre com humildade para aprender e com vontade de crescer! Aprendo muito", afirmou a fã.