Fernanda Paes Leme organiza aniversário para filha e cachorrinha - Reprodução / Instagram

Publicado 15/02/2025 18:02

Rio - Fernanda Paes Leme, de 41 anos, e o empresário Victor Sampaio, de 32, aproveitaram juntos um dia de praia com a filha, Pilar, em Juquehy, no litoral de São Paulo, neste domingo (15). O momento de lazer ocorreu poucas semanas após o ex-casal anunciar a separação.



Nas redes sociais, Fernanda compartilhou registros do passeio ao lado da filha, que completa 10 meses na próxima segunda-feira (17). "Pilar passando pra dar bom dia e contar que fomos dar mergulho cedinho", escreveu a atriz ao publicar uma foto dentro do mar com a pequena.



Victor também mostrou momentos da viagem, incluindo um vídeo de Pilar brincando na areia e um registro de sua corrida à beira-mar. Além disso, os dois também jantaram juntos em um restaurante japonês na noite anterior.



O fim do relacionamento de Fernanda e Victor foi anunciado no final de janeiro. Os dois estavam juntos desde 2021 e ficaram noivos em 2022. Na ocasião, Fernanda afirmou que a amizade entre eles permanece e que a prioridade do ex-casal é o bem-estar da filha.