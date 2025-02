MC Daniel e Lorena organizam 'chá benção' na véspera do nascimento do primeiro filho - Reprodução / Instagram

MC Daniel e Lorena organizam 'chá benção' na véspera do nascimento do primeiro filho Reprodução / Instagram

Publicado 15/02/2025 17:14

Rio - Na véspera do nascimento do primeiro filho, MC Daniel e a noiva, Lorena, organizam um evento especial neste sábado (15). O casal, que espera a chegada do bebê até o final de fevereiro, batizou a celebração de "chá benção".



A ideia do funkeiro é reunir amigos e familiares em sua casa para uma tarde de dinâmicas e momentos de fé. "Bingo, gincana, oração em conjunto, palavras positivas. Quero ir para a maternidade carregado de energia positiva e luz do Espírito Santo", explicou o cantor nas redes sociais.



Para garantir a presença de todos os familiares, o cantor providenciou um transporte para levá-los até a festa. A gestão de Lorena foi anunciada em agosto do ano passado, poucos meses após o início do relacionamento. Em janeiro deste ano, os dois decidiram dar um passo a mais e oficializaram o noivado.



Recentemente, durante uma visita a casa de Anitta no Rio, Daniel surpreendeu a cantora ao fazer um convite especial: ser madrinha do filho. O nome do bebê ainda não foi divulgado.