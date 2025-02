Larissa Manoela celebra o aniversário de 28 anos do marido, André Luiz - Reprodução Instagram

Publicado 15/02/2025 16:05

Rio - Larissa Manoela celebrou o aniversário de 28 anos do marido, André Luiz Frambach, com uma homenagem, neste sábado (15). A atriz publicou uma sequência de fotos, no Instagram, de momentos especiais ao lado do ator, e declarou que o artista é sua preciosidade na vida.

"Meu amor. Sabe que para comemorar não me custa muito. Quando o assunto é celebração, eu sou a primeira a dizer: tem que fazer festa. Para mim, a vida tem que ser comemorada. Pra celebrar a sua então, moveria tudo, todos, o mundo. Mas isso não é sobre mim. É sobre o amor mais puro e doce que conheci. O maior coração que já vi sendo habitado em um corpo", disse ela.

A influenciadora digital exaltou o marido com elogios. "A generosidade que abraça com tanto carinho, vontade de viver que até pulsa pela pele, a beleza que transparece pelos olhos, é lindo de viver. É emoção purinha, aquela que arrepia, é energia que contagia, alma que transcende, ilumina, cura, acalma e acalenta. Preenche o vazio, dá cor, colo, aquece e transforma tudo para melhor. Isso sim, é tudo sobre você"

Larissa desejou prosperidade para André. "Meu desejo é que seu novo ano seja tão lindo e bondoso, assim como você. Porque você merece um mundo colorido, agradável, cheio de amor e de muitas oportunidades. Que seu caminho siga sendo iluminado e que todas as coisas prósperas e gentis venham até você. Você é minha preciosidade e seu brilho ninguém tira. Te celebrarei hoje e sempre! Parabéns pelos seus 28 anos, minha metade! Te amo em todas as vidas, vida", finalizou.

Nos comentários, o artista retribuiu o carinho da amada. "Meu amor, que mensagem mais linda! Obrigado por essas palavras, mas acima de tudo, obrigado por ser essa mulher per(feita) pra mim, por ser essa amiga, parceira pra tudo sempre. Por me aturar nos piores momentos e ainda assim me amar, e também me amar nos melhores e mais leves.



André declarou que sempre irá apoiar Larissa. "Nosso encontro já sabemos que não foi só de agora, e não será só agora também! Você é minha vida, meu amor, eu te amo mais que tudo, e saiba que serei sempre seu apoio, para o que você quiser na sua vida, porque sei que também será o meu para o que eu quiser. E assim, seremos um para o outro da nossa! Somos um e que um maravilhoso que me tornei sendo/tendo você! Te amo", disse ele.

Internautas elogiaram o casal na postagem da atriz. "Amei todas as fotos. Sempre lindos", disse um. "Meu casal mais amado! Meu casal real de conto de fadas. Os melhores", afirmou outro. "E amo o amor de vocês", comentou mais um fã.