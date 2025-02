Bella Piero - Divulgação/Rodrigo Ocampo

Bella Piero Divulgação/Rodrigo Ocampo

Publicado 16/02/2025 05:00 | Atualizado 16/02/2025 09:37

Rio - Bella Piero, de 29 anos, ficou conhecida do grande público ao interpretar Laura, que foi vítima de abuso sexual praticado pelo padrasto em "O Outro Lado do Paraíso" (2017), da TV Globo. Após sete anos afastada dos folhetins, a atriz volta às novelas na pele de Flora, sobrinha de Zélia (Leticia Colin) em "Garota do Momento". Na trama escrita por Alessandra Poggi, a jovem se passa por Isabel, falsa neta de Arlete (Bete Mendes), em um plano montado para que a verdadeira identidade da filha de Valéria (Julia Stockler) não seja descoberta.

"A Flora é um presente, ainda mais vindo de uma sequência de personagens tão densas e vítimas de suas próprias narrativas. Agora é a chance de mostrar novos registros de interpretação, com uma personagem tão imprevisível que cria seus próprios caminhos e ações dentro das narrativas. É uma virada de chave para mim como artista, porque ela é a agente do caos dos próximos capítulos. É uma oportunidade maravilhosa para mostrar a versatilidade e pluralidade que existe dentro de mim como atriz", destaca.

A artista chega na trama com quase três meses de novela no ar. Apesar disso, Bella participou da etapa de oficina e de pré-produção. "Foi um período rico de treinamento e ensaios onde a autora estava presente e pôde acompanhar de perto nossas propostas artísticas individuais. A Alessandra escreveu Flora para mim com tintas do que apresentei nas salas de ensaio e isso para qualquer atriz é um presente muito valioso, ainda mais sendo minha primeira vilã. É um desejo antigo que está sendo realizado e além de muito divertido tem sido muito importante poder mostrar ao público esse novo registro".

Para dar vida à farsante, Bella se preparou bastante. "Não tive a oportunidade de participar dos workshops com o elenco todo. Precisei buscar, me preparar por fora, como já é um costume por ser um dos períodos mais gostosos da pesquisa de uma personagem. Contei com minha professora, fonoaudióloga e, dessa vez, com uma professora de francês. Eu não falava uma palavra de francês, mas como fazia parte do plano ela 'voltar da Europa', e para verossimilhança se fazer presente precisava ter sotaque, o que acredito ser um recurso muito interessante da personagem", conta.

A atriz ainda comenta o carinho com que foi recebida pelos colegas de elenco. "Foi incrível! É um desafio chegar com o bonde andando em uma novela histórica como essa. Todos estão vibrando na mesma unidade de frequência. Mas eles me receberam tão bem e me fizeram sentir tão pertencente ao coletivo que não parecia meu primeiro dia. O que reflete diretamente na qualidade final do que chega ao público, pois são artistas muito talentosos e pessoas muito especiais, realmente um 'chuá'".

Enredo

Flora é uma peça fundamental para eliminar as desconfianças de Arlete sobre a identidade da neta. Com isso, Zélia convoca a sobrinha para se passar por Isabel com intenção de manter a farsa montada por Juliano (Fabio Assunção) e Maristela (Lilia Cabral).

"Ela é tão agente do caos que dobra as próprias apostas em prol de seus grandes objetivos que é tentar a vida de modelo na Europa, conhecer novos lugares e pessoas e ter a chance de recomeçar. Acredito que é uma personagem extremamente obstinada e sabe como manipular as pessoas para alcançar o que quer. É uma jovem mulher que passou a vida toda estudando em um internato e que está vivenciando a primeira oportunidade de experimentar situações diferentes. Então, todo e qualquer plano para ela é muito melhor do que a vida que levava", explica.



A chegada da personagem também marca o início da descoberta sobre o passado de Zélia. "Já traz embutida a revelação de um dos segredos da tia que é se chamar Branca. Gosto da simbiose de personalidade, trejeitos, carisma, ardilosidade e complexidade psíquica das personagens, o que mostra terem realmente o mesmo DNA, né? Fiquei feliz que o público reconheceu e aprovou de cara a relação familiar delas. Costumo dizer que a Flora é a atualização do software da tia, mais nova e mais bandida".

Bella, inclusive, não economiza elogios à Letícia Colin, sua parceira de trabalho. "É uma das maiores referências de sua geração, realmente a admiro, me inspiro e pesquiso muito sobre seu trabalho. É uma realização muito grande poder trocar com ela em cena. É muito generosa, talentosa e tem um domínio das suas ferramentas e dos seus improvisos que é absurdo de assistir, o ensaio dela já é fantástico. Construímos uma relação realmente de afeto, que reverberou nessa semelhança ao ponto de até nossos improvisos dentro de cena serem parecidos. É um luxo ser sobrinha dela em 'Garota do Momento'".

Além de integrar a farsa contra Arlete, a personagem inicia uma aliança motivada por interesses pessoais com Ronaldo (João Vitor Silva), que gerou conflitos entre ela e Bia (Maisa). "Os dois sabem muito bem o que querem e somam forças para alcançarem. Flora entende rapidamente que Ronaldo é apaixonado pela personagem da Maisa, e ele é filho do dono da Hi-Five Propagandas, empresa que está promovendo o concurso que ofertará o prêmio de 200 mil cruzeiros, que é precioso. Ela traça o roteiro impecável onde Bia ficaria com ciúme do seu amado e onde eles podem juntos usar dessa ferramenta emocional para burlar o sistema do concurso e conseguirem o que querem", diz.

O plano de Maristela e Juliano fica ameaçado quando a vilã chantageia a dupla e passa a viver na mansão dos Alencar, destacando a ganância da personagem. "Tendo a achar que isso é o que mais motiva seus arcos dramáticos e atitudes mais ousadas e inconsequentes, como sua ambição por dinheiro e poder, para ter uma vida livre do internato, ser independente e realmente validada. É sempre um presente poder aprofundar na pesquisa e me aproximar das raízes psíquicas e extremamente humanas que todas as personagens têm e o que faz se tornarem tão reais".

Ativismo



Durante o período longe das novelas, Bella Piero esteve em "Aruanas 2", do Globoplay, projeto gravado durante a pandemia em que ela interpretou Raquel. "É uma série de ativismo muito importante para mim, afinal, nossa existência e resistência no mundo e na arte é sempre um ato político. Minha personagem, que é filha de pastor e engravidou de um miliciano, descobre que sua filha é anencéfala porque a poluição de São Paulo não permitiu que ar suficiente chegasse ao cérebro da criança. Esse tema reforçou na minha carreira, mais uma vez, a importância da função social dentro do ofício. Por conta deste trabalho me associei ao Greenpeace e tenho muito orgulho de ser ativista junto a eles".

Em Paralelo

Além de "Garota do Momento", Bella está envolvida em outros projetos para o audiovisual. "Esse ano ainda lançarei 'Meu Último Desejo', último filme do Arnaldo Jabor. O longa de Caroline Fioratti, 'Meu Casulo de Drywall', entrará em algum streaming muito em breve para o grande público poder assistir. Além disso, estou finalizando o curta-metragem 'Matrioska' escrito, produzido e interpretado por mim", relata.

A artista também irá rodar um projeto internacional em 2025. "Ainda não posso dar spoiler", brinca. "Espero que muitas novas boas histórias e personagens cheias de camadas cheguem, estou aqui cheia de fôlego e vontade para embarcar nelas e estar cada vez mais perto de vocês mostrando sempre uma nova versão da Bella Piero".