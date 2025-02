Fernanda Montenegro e Fernanda Torres - Reprodução Instagram / Carmen Mello

Fernanda Montenegro e Fernanda Torres Reprodução Instagram / Carmen Mello

Publicado 15/02/2025 13:51

Rio - Fernanda Montenegro exaltou Fernanda Torres em uma publicação feita pelo perfil oficial do Oscar, nesta sexta-feira (14). No registro, a premiação mostrou um vídeo de um trecho da protagonista no filme "Ainda Estou Aqui", em que concorre ao prêmio de Melhor Atriz . A veterana não escondeu o orgulho que sente pela filha e declarou apoio.

fotogaleria

"Bravo, filha, Bravo!", disse Fernanda Montenegro. Outros famosos também comentaram na postagem: "Estamos incrivelmente orgulhosos do talento desta mulher! Nosso coração dispara toda vez que vemos uma cena com Fernanda Torres em 'Ainda Estou Aqui'. Vai, Fernandinha", declarou a apresentadora Ana Maria Braga. "Minha amada Fernanda Torres, estamos com você", comentou a atriz Cláudia Raia. "Vencedora", afirmou a cantora Anitta.

Rapidamente, brasileiros 'invadiram' o perfil do Oscar e o trecho alcançou mais de 10 milhões de visualizações e 777 mil curtidas desde sua publicação. É o maior número entre as indicadas. A premiação tem data marcada para o dia 2 de março.