Alcione durante show em PernambucoReprodução de vídeo

Publicado 15/02/2025 09:41

Rio - Alcione, de 77 anos, deu um susto nos fãs durante uma apresentação no Pavilhão do Centro de Convenções de Olinda, em Pernambuco, nesta sexta-feira (14). A cantora passou mal devido ao calor e precisou interromper a apresentação.

"Pessoal, vou precisar parar um pouco. Não me senti bem no camarim. Alguém me abana aqui, por favor", pediu ela. Uma pessoa da equipe prontamente ajudou a artista. A dona dos hits "Você Me Vira a Cabeça", "Meu Ébano e "A Loba", no entanto, precisou deixar ao palco.

No camarim, Alcione trocou de roupa - optou por um vestido mais leve. Ela, então, retomou a apresentação minutos depois. A cantora entoou mais dois sucessos, mas não conseguiu terminar o show devido a seu estado de saúde.

Procurada, a assessoria de imprensa de Alcione informou ao DIA, nesta manhã, que a cantora foi ao hospital, mas já está bem. "Ela foi ao hospital apenas como medida preventiva. Ela melhorou", frisou.