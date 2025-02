Viih Tube revela que já perdeu 3kg - Reprodução Instagram

Viih Tube revela que já perdeu 3kgReprodução Instagram

Publicado 15/02/2025 14:46 | Atualizado 15/02/2025 15:11

Rio - Viih Tube, de 24 anos, explicou aos fãs o motivo de não tomar remédios para emagrecer. Mamãe de Lua e Ravi, a influenciadora digital, que deseja perder 20 kg, comentou que "passa muito mal". Ela, então, decidiu adotar um estilo de vida mais saudável para eliminar os quilinhos a mais .

"Perdi 3 kg. Tem muita gente que vi, quando eu falei que estava tentando emagrecer porque eu não tomo remédios ou faço uma lipo. Eu vou falar para vocês: eu tentei tomar, com acompanhamento médico, com o meu nutrólogo, porém, passei muito mal. Mal mesmo. Muita náusea, enjoo, vômito, com os dois. E na dose mais baixa, tá? Então, para mim não vale a pena", disse ela, no Instagram Stories, neste sábado (15).

Viih Tube também afirmou que não vale a pena fazer procedimentos estéticos no momento. "Pra mim não vale a pena ficar passando mal para emagrecer. A lipo não compensa fazer agora, se não eu vou gastar dinheiro atoa, pois eu preciso emagrecer antes. A lipo não faz perder 20 kg. Então tem que emagrecer para fazer a lipo", concluiu.