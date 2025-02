Paolla Oliveira anuncia que deixará posto de rainha de bateria em 2026 - Reprodução / Instagram

Paolla Oliveira anuncia que deixará posto de rainha de bateria em 2026

Publicado 16/02/2025 22:11 | Atualizado 16/02/2025 22:37

Rio - Paolla Oliveira, 42 anos, revelou sua saída do posto de rainha de bateria da Grande Rio após o Carnaval de 2025. A artista, que brilhou na Marquês de Sapucaí por anos, explicou em entrevista ao "Fantástico", neste domingo (16), os motivos por trás da decisão e garantiu que não é um adeus definitivo ao Carnaval.



"Eu acho que a gente tem que saber fazer escolhas na hora certa", afirmou Paolla, emocionada. "Escolher entre paixões é difícil. Infelizmente, eu tenho que me despedir desse posto. Vou me despedir, mas nunca, jamais do Carnaval, da Grande Rio. É uma mudança de lugar. Tem várias maneiras de curtir o Carnaval. É uma escolha difícil, mas é isso", acrescentou.



Paolla destacou que a saída não deve ser vista como um fim, mas como uma celebração de tudo o que viveu na avenida. "O Carnaval mora em mim, é uma mudança de lugar. Não sei fazer nada em pouquinho, só sei fazer muito. Quando acaba o Carnaval, eu começo outro, e preciso agora redistribuir um pouquinho a minha atenção e a minha energia."



A atriz contou que a decisão foi tomada para que possa se dedicar às gravações do remake de "Vale Tudo", em que interpretará Heleninha Roitman, além de questões pessoais. "Tenho um trabalho muito importante que eu corri atrás e vai demandar de mim de uma maneira diferente, que é a novela. E tenho uma questão familiar, delicada, essas coisas que a gente não escolhe de saúde, e fazer escolhas na hora certa a gente tem que fazer. Vou cuidar dos meus, acalmar meu coração para depois não me arrepender."



Paolla Oliveira estreou como rainha de bateria da Grande Rio em 2009 e permaneceu até 2010, quando deixou o posto. Em 2020, retornou à agremiação e manteve-se à frente da bateria até este ano. Durante sua trajetória, conquistou o título de campeã em 2022, com o samba-enredo "Fala, Majeté! As Sete Chaves de Exu!". No Carnaval de 2024, foi um dos destaques da Sapucaí ao desfilar com uma fantasia impactante, representando uma onça-pintada.



Além dos títulos e do reconhecimento por seu carisma na avenida, Paolla também enfrentou críticas. A atriz foi alvo de comentários sobre seu corpo ao exibir uma silhueta real e sem retoques. Apesar das pressões estéticas, se tornou um símbolo de aceitação e empoderamento.