Tati Minerato é musa da Mocidade Independente de Padre Miguel - Divulgação

Publicado 16/02/2025 11:27

Rio - Tati Minerato, de 36 anos, compareceu ao ensaio de rua da Mocidade Independente de Padre Miguel, na Zona Oeste do Rio, na noite deste sábado (15), e deu um show de samba no pé. Inspirada no enredo da escola "Voltando para o Futuro - Não há limites pra sonhar", a influenciadora digital apostou em um look de "musa Galática" e exibiu o bumbum redondinho.

"O Carnaval é o momento de ousar, brilhar e celebrar. E eu amo me jogar de cabeça nessa magia!", declarou Tati, que já emagreceu seis quilos para o Carnaval.

Ela ainda comentou que nesta segunda-feira (17) participará do ensaio da Estácio de Sá, onde é rainha de bateria. "Só de imaginar que daqui a pouco tudo isso acaba, já fico até triste, porque essa energia é única e eu amo viver isso. Aproveito ao máximo cada segundo", comentou.

A Mocidade vai desfilar no dia 4 de março, na Sapucaí, no Grupo Especial. Já a Estácio de Sá será a quinta escola a desfilar na sexta-feira de Carnaval, dia 28 de fevereiro, pela Série Ouro. A agremiação levará para a Avenida o enredo "O Leão se Engerou em Encantado Amazônico".