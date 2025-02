Fotos! Deborah Secco e mais famosas encantam no ensaio do Salgueiro na Sapucaí

Rio - O ensaio técnico do Salgueiro agitou a Marquês de Sapucaí na noite deste sábado (15), reunindo musas e destaques do Carnaval. Deborah Secco, madrinha de bateria, esbanjou carisma e brilho ao lado de Viviane Araújo, que é rainha da escola.



O evento contou com a presença de diversas celebridades, como as musas Flávia Alessandra e MC Recebecca, além da ex-BBB Thelma Assis, que fará sua estreia como destaque do Salgueiro. Também marcaram presença Beatriz Reis, Cacau Protásio, Giovanna Cordeiro e Thaís Vasconcelos.



Neste ano o Salgueiro apresentará o enredo "Salgueiro de Corpo Fechado", desenvolvido pelo carnavalesco Jorge Silveira e pelo enredista Igor Ricardo. A trilha sonora do desfile conta com a assinatura de Xande de Pilares, Pedrinho da Flor, Betinho de Pilares, Renato Galante, Miguel Dibo, Leonardo Gallo, Jorginho Via 13, Jefferson Oliveira, Jassa e W. Correa.

