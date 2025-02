Tarcísio Zanon, da Viradouro - Renan Areias

Tarcísio Zanon, da ViradouroRenan Areias

Publicado 16/02/2025 06:00

Rio - Não vai faltar fumaça da atual campeã, a Unidos do Viradouro, no Carnaval de 2025. O próprio enredo "Malunguinho – O Mensageiro dos Três Mundos" surgiu dessa combustão. A agremiação vai homenagear o homem que liderou o quilombo do Catucá, em Pernambuco, no século XIX. Chamado João Batista, ele se tornou uma entidade encantada da religião Jurema.

Perseguido, o personagem histórico conheceu por meio dos indígenas o poder das ervas ao se refugiar na floresta. O carnavalesco Tarcísio Zanon conta que estava em um churrasco de celebração pela vitória de 2024, quando a inspiração surgiu.



"Começou uma fumaça na mata. Não era fogo. Era uma fumaça mística mesmo. Na hora, o meu pai de santo me sinalizou que aquilo era um sinal, e eu estava sentindo isso mesmo. Me lembrei da minha pesquisa sobre Catimbó, que significa fumaça de mato. Assim surgiu o enredo de Malunguinho", revela.



Os versos do samba-enredo "Acenda tudo que for de acender/ Deixa a fumaça entrar" serão concretizados na Sapucaí. Afinal, Catimbó é o conjunto de atividades religiosas que utiliza os cachimbos como poder de conexão espiritual.



Esse elemento será apresentado de diferentes formas: em fantasia, fumaça colorida e através de iluminação cênica. "Vai ter muito verde, amarelo e laranja porque Malunguinho era incendiário. Ele tacava fogo nos canaviais para libertar o povo dele. Vamos abrir com o fogo para podermos ir para a mata, para o brotar e para o florescer", complementa Tarcísio.



"Plasticamente, eu gosto muito de trabalhar texturas e cores inusitadas. Esse ano nos permitiu utilizar sementes do Catucá nas nossas fantasias e alegorias", afirma o carnavalesco.



Jurema sagrada



O Quilombo do Catucá, formado em regiões da mata pernambucana, também é conhecido como Quilombo do Malunguinho. Seus líderes eram conhecidos como malungos. O último deles foi o herói da Viradouro, que passou a ser cultuado como entidade sagrada.



"Esse chá é um remédio, é um psicoativo que leva os pajés a esse estágio de transe. Isso faz com que a gente tenha uma liberdade artística muito grande porque é um lugar encantado, é um lugar inimaginável. Vamos trazer esse conjunto de magias", adianta Tarcísio.



Na Viradouro, a tecnologia será usada a serviço das 'mirações', que são as visões alcançadas com o uso da Jurema. "A tecnologia vai estar associada a essa mística, essa miração toda que tem dentro desse culto originário", resume Zanon.



Com um assentamento de Malunguinho feito no barracão, o carnavalesco diz que todo o trabalho tem sido feito conforme as autorizações históricas e espirituais do encantado.



Personagem histórico



A Viradouro ressalta que além de apresentar a entidade espiritual, também pretende alçar à qualidade de herói o líder quilombola João Batista. "Ele talvez tenha sido o maior líder quilombola da história e se torna um encantado. Uma entidade que até hoje se comunica através das manifestações e do culto da Jurema. A gente pretende elevá-lo ao panteão dos grandes heróis nacionais, como aconteceu com Zumbi dos Palmares por meio do Carnaval", declara o carnavalesco.



Pernambuco na Avenida



Para desenvolver o enredo, a equipe técnica da Viradouro fez uma imersão de 15 dias em Pernambuco e consultou o pesquisador João Monteiro. Mais de cem pontos de Jurema foram catalogados pela escola de samba para auxiliar os compositores no samba-enredo e no próprio desenvolvimento do Carnaval. "É a música que conta, de fato, a história de Malunguinho, uma vez que o registro histórico que a gente tem dele é apenas um registro policial de sua morte", conta Tarcísio.