Milhares de pessoas que foram aos blocos de pré-carnaval se refrescaram no espelho d'água do Museu do Amanhã, no Centro do RioReprodução

Publicado 15/02/2025 17:15 | Atualizado 15/02/2025 18:15

Rio – Foliões que curtiam o pré-Carnaval carioca na manhã deste sábado (15), no Centro do Rio, não resistiram ao forte calor e apelaram para o espelho d’água no entorno do Museu do Amanhã, na Praça Mauá, para se refrescar. Imagens de diversas pessoas tomando banho no lugar ganharam as redes sociais.

Foliões se refrescam no espelho d'água do Museu do Amanhã, no Centro do Rio, entre um bloco e outro na manhã deste sábado (15).



Com os termômetros acima dos 30º C desde as primeiras horas do dia, muita gente não resistiu e aproveitou a oportunidade para se banhar no espaço, que foi projetado para ornamentar o museu.

Nas redes, a cena inusitada, claro, gerou reações distintas. Um internauta achou o banho coletivo justificável: "Quem critica é quem não estava lá. Observação: eu não estava, mas se estivesse, estaria lá no meio".

Uma comentou com bom humor: “Os cariocas se acabando debaixo desse sol”. Outra seguiu na mesma linha: “Eita zoeira boa”.

Teve quem se manifestasse em tom de desagrado: "Pode estar o calor que for. Acho que educação cabe em qualquer estação do ano ou lugar. Minha opinião".

"Não vejo nada de engraçado nisso. Um monte de gente sem noção. Vergonha alheia", escreveu outra usuária.

Mais de 200 mil pessoas no Centro

Um responsável por levar milhares de pessoas ao Centro nesta manhã foi o cantor baiano Léo Santana, que comandou o Bloco da Gold, cantando para mais de 200 mil foliões , de acordo com a Riotur. Do alto de um trio elétrico, que partiu da Rua 1º de Março, ele cantou sucessos como 'Rebolation', 'Destampei' e 'Zona de Perigo' para a multidão, que usava o que estava ao alcance para driblar o calor intenso.

Já na Praça Tiradentes, o bloco Desliga da Justiça, como de costume, reuniu o maior número de 'super-heróis' por metro quadrado do pré-Carnaval do Rio . Das 8h às 14h, foliões caracterizados como Mulher Maravilha, Super Mario e Homem-Aranha, dentre outros, se esbaldaram ao som de diversos estilos de música – de Ludmilla a Caetano Veloso, passando por sambas-enredo. O calor, claro, castigou, mas novamente artimanhas ajudaram a encarar, como água e até fantasia com camisa térmica.

Beija-Flor cancela desfile de rua

"Estamos a poucos dias do nosso grande desfile e proteger nossa comunidade é nossa maior responsabilidade. Diante do alerta da Defesa Civil e das recomendações dos órgãos de saúde, não poderíamos expor nossos integrantes e o público a uma situação de risco", afirmou o presidente da Beija-Flor, Almir Reis.

Confira abaixo uma lista de blocos para curtir ainda neste fim de semana:

DOMINGO (16/02)



CENTRO



BLOCO CHORA ME LIGA (MEGABLOCO)

Endereço: Circuito dos megablocos - R. Primeiro de Março, 66 - Centro

Concentração: 7h Início: 8h Fim: 12h



ENSAIO TÉCNICO DO MULTIBLOCO

Endereço: R. do Senado, 88 - Loja A - Centro

Concentração: 8h Início: 9h Fim: 12h



PIRATAS

Endereço: Largo de São Francisco da Prainha, S/N - Centro

Concentração: 09:00 Início: 10:00 Fim: 15:00



MORENA DO DOM

Endereço: Rua André Cavalcanti, 44 - Centro

Concentração: 15:00 Início: 17:00 Fim: 21:00



ZONA NORTE

BLOQUINHO DO SEM RIBALTA (INFANTIL)

Endereço: R. Dr. Satamini, 160 - Tijuca

Concentração: 08:00 Início: 09:00 Fim: 12:00



BLOCO BIGODINHO ESTICADO (INFANTIL)

Endereço: Rua Adriano, 300 - Méier

Concentração: 08:00 Início: 10:00 Fim: 14:00



VAI TOMAR NO GRAJAÚ

Endereço: Av. Eng. Richard, 112 - Grajau

Concentração: 10:00 Início: 13:00 Fim: 16:00



SE CAIR EU COMO

Av. Paranapuã, 35 - Freguesia (Ilha)

Concentração: 10:00 Início: 11:00 Fim: 16:00



BLOCO FOLIÕES DO RIO

Endereço: Praça Jerusalém, 39 - Jardim Guanabara

Concentração: 11:00 Início: 13:00 Fim: 17:00



BLOCO DAS GAMBAS

Endereço: R. Aristídes Lôbo, 217 - Rio Comprido

Concentração: 14:00 Início: 18:00 Fim: 20:00



CATA LATAS DO GRAJAÚ

Endereço: Praça Nobel, 14 - Grajaú

Concentração: 16:00 Início: 19:00 Fim: 22:00



ASSOCIAÇÃO BLOCO CARNAVALESCO E CULTURAL CANETAS DE OURO

Endereço: R. Visc. de Abaeté, 139 - Vila Isabel

Concentração: 16:00 Início: 17:00 Fim: 22:00



BLOCO CARNAVALESCO XODÓ DA PIEDADE

Endereço: R. João Pinheiro, 171 - Piedade

Concentração: 16:00 Início: 18:00 Fim: 22:00



G.R.B.C TURMA DO GATO FUTEBOL E SAMBA

Endereço: R. Djalma Dutra, 262 - Pilares

Concentração: 16:00 Início: 17:00 Fim: 22:00



ZONA OESTE



AMIGOS DA BARRA

Endereço: Av. Lúcio Costa, 3800 - Barra da Tijuca

Concentração: 13:00 Início: 15:00 Fim: 18:00



TÔ NA BOLA MAIS TO FELIZ

Endereço: Tv. Angola, 5 - Curicica

Concentração: 14:00 Início: 14:00 Fim: 20:00



ZONA SUL



MINI SERES DO MAR (INFANTIL)

Endereço: R. Gen. Glicério, 445 - Laranjeiras

Concentração: 08:00 Início: 10:00 Fim: 12:00



BLOQUEEN

Endereço: Av. Infante Dom Henrique, 10 - Flamengo

Concentração: 08:00 Início: 09:00 Fim: 13:00



BLOCO VIRA LATA

Endereço: Av. Pref. Mendes de Morais, 808 - São Conrado

Concentração: 09:00 Início: 10:00 Fim: 14:00



BLOCO ME ESQUECE

Endereço: Rua Pacheco Leão, 162 - Jardim Botânico

Concentração: 09:00 Início: 10:00 Fim: 14:00



SE NÃO QUISER ME DAR ME EMPRESTA

Endereço: Av. Vieira Souto, 100 - Ipanema

Concentração: 10:00 Início: 11:00 Fim: 16:00



FANFARRA FESTIVA TRICOLOR

Endereço: Praça Duque Costa, 20 - Laranjeiras

Concentração: 15:00 Início: 16:00 Fim: 19:00



*Divulgação da Riotur