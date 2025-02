Léo Santana e uma multidão de foliões no bloco Vem com o Gigante - Pedro Teixeira/ Agência O Dia

Publicado 15/02/2025 11:21 | Atualizado 15/02/2025 12:48

Rio - “Rebolation”, “Destampei” e “Zona de Perigo”. Estes foram alguns dos sucessos do cantor Léo Santana que embalaram uma multidão no Bloco da Gold, que partiu da Rua 1º de Março, na manhã deste sábado (15), para circular pelo Centro do Rio. Nem mesmo o forte calor – 30º durante a apresentação, segundo o Clima tempo – intimidou os mais de 100 mil foliões – pela estimativa da organização do evento – que se espremeram em torno do trio elétrico para prestigiar o cantor baiano em sua segunda apresentação no pré-Carnaval carioca.

Devidamente fantasiada de tigresa, a auxiliar administrativa Letícia Julete, de 41 anos, era uma das mais animadas: "É a segunda vez que venho. Amo o Léo Santana. Está perfeito como no ano passado”, comemorou ela, que saiu de onde mora, em Campo Grande, na Zona Oeste, para acompanhar o show, que teve concentração às 7h e seguiu em cortejo das 9h às 12h.

Houve quem saiu ainda de mais longe para pular ao som de Léo Santana, também conhecido entre os fãs como “GG da Bahia”, por conta de dos seus 2 m de altura: “É minha primeira vez nesse bloco, e está sendo uma experiência maravilhosa. Estou curtindo para caramba. Sou de Cachoeiras de Macacu e desci só para ver o ‘GG da Bahia”, vibrou o profissional de educação física Jhonathan Macedo, de 28 anos, admitindo, no entanto, que o gás tem prazo de validade: "Depois daqui vou para casa descansar".

Proteção e hidratação

Com o sol impiedoso, ambulantes costuravam a multidão vendendo bebidas, enquanto funcionários de uma marca de bebida energética usavam pulverizadores para jogar água e refrescar os foliões.

Além disso, cada um usava os recursos que tinha ao alcance para amenizar o calor intenso: “A gente passa protetor e bebe água”, contou a secretária Thayna Lopes, 26 anos, de Juiz de Fora (MG), que elogiou a estrutura do bloco, mas com uma ressalva: “Está faltando água, eu quero água”.

No bloco desde às 7h para acompanhar os hits tradicionais de Léo Santana – além de músicas adaptadas de outros gêneros, como “Baile da Gaiola”, de Kevin O Chris (funk), e “Sem Chão”, do Mandrágora – Marcus Vitor, de 23 anos, profissional de logística e morador da Pavuna, na Zona Norte, era mais um a tirar o calorão de letra em nome da folia: “Está calor, mas a gente está feliz. Isso é o que importa. A gente veio acompanhar o GG. Não tem outra”.

Haja fôlego

A instrumentadora cirúrgica Gilda Pereira, de São Gonçalo, também tinha sua receita contra o calor: “Água e leque”, disse ela, que do alto dos seus 65 anos, revelou planos para curtir ainda outros blocos: “Cordão do Boitatá e Banda de Ipanema”.

Também de São Gonçalo, Lucas Mosca, 31 anos, que trabalha na Secretaria de estado de Saúde, é mais um que ainda pretende curtir bastante, a começar por um intenso sábado: “Fiz aniversário nesta semana e estou aproveitando ao máximo. Hoje ainda vou para um bloco lá em Niterói, ‘Fogo e Paixão’. Depois, para um bar comemorar meu aniversário”.

Já a engenheira de produção Bruna Rocha, de 31 anos, natural de Belo Horizonte, garantiu que também teria fôlego para seguir na folia se não fossem compromissos profissionais: “Volto amanhã (domingo, 16) porque trabalho na segunda-feira. Mas por mim ficava até o Carnaval, curtindo todos os blocos”, lamentou a mineira, exaltando não só sua paixão pelo Carnaval carioca, mas também pela Cidade Maravilhosa: “Amo o Rio, vou à praia todo dia. Aqui tem um calor de acolhimento, você pode passear, curtir. O Rio é lindo”.