Andressa Marinho, rainha de bateria da Unidos de Padre Miguel - fotos Deivid Maldonado / Divulgação

Andressa Marinho, rainha de bateria da Unidos de Padre Miguel fotos Deivid Maldonado / Divulgação

Publicado 16/02/2025 05:00

Rio - Moradora da Vila Vintém e apaixonada pelo Carnaval, Andressa Marinho estreia como rainha de bateria da Unidos de Padre Miguel em um momento histórico para a escola, que retorna ao Grupo Especial após 52 anos. O Boi Vermelho apresentará na Avenida o enredo "Egbé Iya Nassô", desenvolvido pelos carnavalescos Alexandre Louzada e Lucas Milato, no dia 2 de março. Em entrevista ao MEIA HORA, a professora de samba recorda sua trajetória na agremiação da Zona Oeste, celebra o novo cargo, dá detalhes de sua preparação para o desfile deste ano e conta como concilia a rotina de majestade com a de mãe. Confira!

fotogaleria

Sempre morei na comunidade da Vila Vintém e já era passista mirim na coirmã, Estrelinha da Mocidade. Para mim, a Unidos de Padre Miguel sempre teve um axé diferente, uma comunidade quente, bateria diferenciada e isso me chamou atenção. Entrei para a vermelho e branco com 7 anos como passista e estou até hoje. Se tornou a minha escola do coração por ser uma família. Cresci naquele chão, criei relações que quebram essa barreira de Carnaval e são parte do meu dia a dia. Passei por alguns momentos difíceis e de inseguranças na vida pessoal, como paralisia facial e gravidez, e a UPM foi a responsável por me manter de pé. Sempre que piso na quadra sou acolhida, livre, espontânea e feliz. Todos esses anos sempre fui presente e me dediquei a tudo na escola, defendendo a classe das passistas com muita essência, garra e samba no pé.Muito especial e gratificante. Coroação ancestral! No Carnaval de 2024, ano em que fomos campeões, a escola me consagrou musa da comunidade após eu ter obtido uma proporção e torcida enorme no concurso da Corte Momesca da Riotur. Pós-carnaval estávamos nos organizando para o concurso de rainha de bateria da comunidade, que seria entre passistas da escola, e eu com certeza iria participar. Sempre sonhei com esse cargo, representatividade e oportunidade. Mas, em um evento da escola, a feijoada convida a Imperatriz Leopoldinense, me anunciaram como a nova rainha de bateria, com um discurso lindo e forte da nossa diretora Lara Mara. Realizei meu sonho, estou representando toda comunidade e a ala de passistas, lugar de onde eu vim.Sou sambista da gema, desde 5 aninhos vivendo por essa cultura. O Carnaval é liberdade de expressão, é meu trabalho, minha arte e fonte de trabalhos. Sou professora de samba no pé, o Carnaval me rende frutos o ano todo.Surreal. O grito que estava entalado há anos, a euforia, o ápice, o melhor momento. Nossa escola lutou muito por essa conquista, nós vínhamos mostrando competência e muita garra! Agora estamos vivendo e aproveitando cada momento e cada oportunidade desse sonho em conjunto.Muito forte e lindo. De se emocionar. A Unidos de Padre Miguel é uma escola muito ancestral, família e as mulheres predominam na linha de frente, nada mais justo que reverenciar e homenagear Iyá Nassô e o terreiro de candomblé, a Casa Branca do Engenho Velho. Um enredo que traz uma resistência e axé muito presente. Vai levantar a Sapucaí!Muita firmeza e consciência da responsabilidade que é representar uma comunidade e apresentar o trabalho da minha bateria e seu diferencial nas bossas, através do meu carisma, samba no pé, conexão e beleza.Só digo que podem esperar muito de mim e de toda escola. (risos)Bem firme, tenho que me cuidar. Essa época é de grande demanda, os compromissos intensificam. Preciso ter uma alimentação regrada com nutricionista, musculação com personal, faço estética corporal e facial. Tudo para poder ter resistência e alinhar o espiritual, para que nenhuma energia negativa consiga me atingir e tudo flua como esperado.Abaixar na linha do início e pedir licença, proteção e axé. Que todos os olhares sejam bons e que a energia se mantenha leve.Eu me cuido, mas me cuido por mim. Pelo o que me satisfaz, pelo meu gosto, pela forma que gosto de ser, aparecer e viver, sem deixar com que a alienação alheia mexa comigo ou tenha autoridade sobre mim. Eu sou eu e uma coisa que não perco nunca é a minha própria essência e saúde mental.Usamos muita maquiagem, então não deixo de cuidar do rosto, procedimentos estéticos me ajudam muito. Os pés pedem socorro e exigem uma atenção maior na podologia. O corpo se mantém em cuidados constantes com procedimentos estéticos e musculação. O cabelo é a minha coroa natural, estou sempre hidratando e nutrindo, além dos penteados com cabelos orgânicos. Também sou vaidosa com as unhas, cílios, sobrancelhas e bronze. Isso tudo faz a autoestima viver lá em cima.Nós passistas aprendemos desde sempre a sermos sagazes. Diversos truques e gambiarras, como óleo com purpurina para deixar o corpo radiante, abrir cachos com pente/garfo para ficar aquele cabelo 'blackzão' de respeito.Graças a Deus, minha família é minha rede de apoio. Conto com meus pais, irmão, titias, titios, primos e o pai dele. Não falta gente para ajudar quando tenho algum compromisso ou trabalho. Eles me apoiam e me deixam com o coração tranquilo, sabendo que meu filho está sendo bem cuidado. Ele já está inserido na minha vida de rainha, meu companheiro número 1, gosta de ir aos ensaios, sambar e tocar com a mamãe. Com toda ajuda que tenho, é possível conciliar de boa.Sempre fui professora de samba no pé, e o que me enche de garra e força para continuar é a magia de ensinar a arte que tanto amo. Ver aqueles olhos brilhando, aqueles sorrisos de felicidade quando aprendem um passo ou a cadência do samba, é mágico! Sou rainha da UPM e ainda não tínhamos um projeto de samba no pé na escola, então o projeto surgiu daí. Quis dar esse primeiro passo e fazer com que todas as idades tivessem a oportunidade de aprender a sambar. O nosso futuro nós plantamos hoje! Levarei comigo sempre a missão de germinar a nossa cultura! Samba é resistência, é liberdade de expressão, alegria e superação. É mais ou menos essa energia e emoção que sinto ao ensinar. Faço com muito amor.