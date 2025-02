Os amigos Ademir Lúcio (D) e Ronaldo Lima, respectivamente, como Ciclope e Super Choque - Gabriel Salotti/Agência O Dia

Os amigos Ademir Lúcio (D) e Ronaldo Lima, respectivamente, como Ciclope e Super ChoqueGabriel Salotti/Agência O Dia

Publicado 15/02/2025 14:38 | Atualizado 15/02/2025 17:38

Rio – Como já é tradição, o bloco Desliga da Justiça promove a maior reunião de 'super-heróis' e personagens pop por metro quadrado no pré-Carnaval do Rio de Janeiro. E na manhã deste sábado (15), não foi diferente, com milhares de foliões – entre 8 e 10 mil, de acordo com a Riotur –, desde a concentração, às 8h, na Praça Tiradentes, na Região Central, curtindo diferentes estilos musicais – de Ludmilla a Caetano Veloso, passando por sambas-enredo – sob o tema 'Carnaverso: o multiverso do Carnaval'.

O guia de turismo Ronaldo Lima, de 32 anos, morador de Laranjeiras, escolheu – ou melhor, repetiu – a sua fantasia motivado pela representatividade afro no mundo dos super-heróis: “É o ‘Super Choque’. Essa fantasia vem de outros carnavais. Já é uma tradição trazer um super-herói negro para o Carnaval”.

Ao seu lado, o historiador Ademir Lúcio, 43 anos, do Bairro de Fátima, se caracterizou como “Ciclope”, o integrante dos 'X-Men' que solta um raio laser pelos olhos. No caso do folião, para não sofrer com os 34º C (segundo o Clima Tempo) perto do fim do bloco, às 14h, o superpoder foi outro: “A camisa de manga longa é térmica. Então, dá para aguentar (risos)”.

A engenheira civil Victoria Reis, 25 anos, da Praça Seca, também estava preocupada com o calor, mas sem abrir mão do lazer: “Trouxemos uma garrafa d'água para beber intercalando com a cerveja”.

Victoria, no entanto, não estava fantasiada como uma heroína. Ela preferiu se vestir como “cogumelo”, um ícone do sucesso dos videogames “Super Mario Bros.”. A propósito, era o namorado dela, o historiador Nicolas Selasco, 24 anos, da Freguesia, que optou por curtir o bloco com o uniforme do simpático encanador. O casal frequenta o “Desliga da Justiça” desde que está junto, há cinco anos: “Sempre vim ao ‘Desliga’. E quando comecei a namorar ele, passei a trazer junto. Nosso Carnaval começa aqui”, acrescentou a jovem.

Aliás, onde está o “Mario”, o “Luigi” também marca presença. Coube ao gestor de RH Rodrigo Marçal, 39 anos, sair de Petrópolis, na Região Serrana, para representar o outro protagonista do game.

A fantasia, porém, não tem, necessariamente, elo com uma admiração pelo personagem: “Vim só pelo Carnaval. Venho no bloco desde 2016. Curto para caramba. A cada ano, com uma fantasia diferente”, destacou Rodrigo, lembrando que em 2024 saiu como “Batgirl”.

Já a gaúcha Fabielli Montelli, contadora de 48 anos e moradora do Flamengo há 11, é fiel à sua fantasia de “Mulher Maravilha”: “Fica guardada o ano todo. Tiro do guarda-roupa para o Desliga”.

Próximos destinos

Mas como nem só de super-heróis vive o mundo – e o Carnaval – os foliões mal esperaram o fim do Desliga, para revelar os próximos planos momescos. Inclusive, ainda para este sábado: “Este aqui é meu bloco preferido, além do ‘Chora me Liga’, que é amanhã. Mas hoje ainda vou ao show do Sorriso Maroto, na Marina da Glória", antecipou Fabielli, ressaltando que não pretende levar os poderes da “Mulher Maravilha” ao evento: “Antes vou passar em casa para trocar de roupa (risos)”.

O “Super Choque” Ronaldo é outro com programa certo para logo mais: "Tecnomacumba daqui a pouco", revelou ele, se referindo ao bloco com concentração marcada para 16h, na Avenida Barão de Tefé, no bairro Saúde, onde também estará o “Luigi” Rodrigo: “Vou lá para honrar todos os ancestrais”.

Victória Reis, a 'cogumelo', foi além contando que ela e o namorado Nicolas têm onde ir até as festas acabarem: "A gente já fez o nosso calendário até o Carnaval".