Marcella e Sidclei renovaram com SalgueiroMarcio Mercante / Arquivo O Dia

Publicado 15/02/2025 18:27

Rio - A diretoria do Salgueiro anunciou, nesta sexta-feira (14), a renovação do contrato do primeiro casal de mestre-sala e porta-bandeira da escola, Sidclei Santos e Marcella Alves, para 2026.

O acordo foi selado logo após o desembarque das Bahamas, onde a dupla representou o Carnaval Carioca no evento "Routes Americas", a convite da Riotur.

Para o presidente da Academia do Samba, André Vaz, a continuidade valoriza o trabalho do casal, que dança junto desde 2014."A renovação de Sidclei e Marcella é um compromisso com a nossa história e com a excelência que sempre buscamos no Salgueiro. Eles são a cara e a alma da nossa escola, conduzindo o nosso pavilhão com maestria, garra e amor há mais de uma década. Além das notas máximas e dos prêmios, o que realmente nos orgulha é a dedicação deles em representar a força e a tradição salgueirense. Seguimos juntos, com a certeza de que o nosso pavilhão continuará sendo conduzido com muito zelo e paixão na Sapucaí", exaltou o dirigente.