Bárbara Reis será semi-destaque no desfile do SalgueiroMarcio Farias / Divulgação

Publicado 15/02/2025 10:59

Rio - A atriz Bárbara Reis vai participar do desfile do Salgueiro no Carnaval deste ano. Convidada pela diretoria, a artista, que interpretou Aline em "Terra e Paixão" (2024), virá no terceiro carro da escola, intitulado "O Sangue Malê em São Salvador", com a luxuosa fantasia "Relicário Baiano".

"No Carnaval 2025, vou ter a honra de desfilar como semi-destaque no Acadêmicos do Salgueiro! Pode riscar a pemba, pode firmar o ponto, porque minha fé e minha energia já estão de corpo fechado pra esse momento tão especial! Vermelho e branco na veia é axé na alma! Salgueiro, me espera que eu tô chegando!", declarou Bárbara.

Ambientada na Salvador colonial, a terceira alegoria do Salgueiro retrata o sofrimento da escravidão e a resiliência dos povos negros, forçados a adaptar suas práticas religiosas em um contexto de imposição da fé cristã. O carro faz referência aos relicários católicos, adornados em ouro e com formas volumosas do barroco baiano, destacando também os búzios como símbolo da resistência negra.

Presidente da agremiação, André Vaz fala sobre a participação da atriz no desfile. "É uma grande alegria. Ela é uma artista talentosa, que carrega a força da nossa comunidade e a paixão pelo Salgueiro. Temos certeza de que sua presença será um brilho a mais no nosso desfile".



Em 2025, o Salgueiro apresentará na Sapucaí o enredo "Salgueiro de Corpo Fechado", assinado por Igor Ricardo e desenvolvido pelo carnavalesco Jorge Silveira. O tema busca exaltar as energias protetoras que envolvem a escola e sua comunidade, destacando elementos da espiritualidade, cultura popular e do sincretismo religioso presentes na história do povo brasileiro. A escola será a terceira escola a desfilar na segunda-feira de Carnaval, dia 3 de março.