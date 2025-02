Flávia Alessandra durante o ensaio de rua do Salgueiro - Rogério Fidalgo / Agnews

Publicado 14/02/2025 12:37

Rio - Flávia Alessandra, de 50 anos, participou de mais um ensaio de rua do Salgueiro, na noite desta quinta-feira (13), na Zona Norte do Rio. Musa da escola, a atriz usou um look dourado, que valorizava suas curvas, e mostrou bastante samba no pé. Ela também esbanjou simpatia e posou para fotos no local.

Outra famosa que marcou presença no ensaio foi Thaís Vasconcellos, semi-destaque da agremiação. Mulher de Ferrugem, ela trocou beijinhos com o marido e posou para fotos com os admiradores no local. A atriz Carla Cristina Cardoso, que interpreta Iolanda em "Garota do Momento", também se esbaldou na ocasião.



Em 2025, o Salgueiro apresentará na Sapucaí o enredo "Salgueiro de Corpo Fechado", assinado por Igor Ricardo e desenvolvido pelo carnavalesco Jorge Silveira. A escola será a terceira escola a desfilar na segunda-feira de Carnaval, dia 3 de março.