Rhodolpho Faria e Vitória Pereira formam o novo terceiro casal da Vizinha Faladeira - Reprodução / Instagram

Publicado 14/02/2025 10:04 | Atualizado 14/02/2025 10:54

Rio- A escola de samba Vizinha Faladeira, do Santo Cristo, anunciou, na tarde desta quinta-feira (13), o novo terceiro casal de mestre-sala e porta-bandeira da agremiação, Rhodolpho e Vitória. Ambos possuem passagens por outras agremiações tradicionais.

Rhodolpho iniciou no projeto de casais do Arranco do Engenho de Dentro e logo foi efetivado ao posto de segundo mestre-sala. Também atuou na Acadêmicos do Engenho da Rainha, Unidos do Cabral, Acadêmicos da Rocinha e Acadêmicos do Cubango.

Vitória começou sua jornada com 8 anos. Teve passagem por escolas mirins, como a Herdeiros da Vila e Miúda da Cabuçu. Depois, integrou a Unidos do Cabuçu e também a Alegria de Copacabana. Atualmente defende o posto de primeira porta-bandeira na União de Sepetiba e da Coroado de Jacarepaguá.

A Vizinha será a sétima a desfilar na segunda-feira de Carnaval, dia 3 de março, pela Série Prata, com o enredo "Carnaval pra gringo ver", de autoria do carnavalesco Marcus Ferreira.