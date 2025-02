Léo Santana - Reprodução/Divulgação

Léo SantanaReprodução/Divulgação

Publicado 13/02/2025 22:55 | Atualizado 13/02/2025 22:56

Rio - O GG da Bahia promete ferver o solo carioca no Circuito Mega Blocos, no Centro, na Rua 1º de Março. O cantor Léo Santana desembarca pelo segundo ano no pré-carnaval do Rio de Janeiro no "Bloco da Gold Vem com o Gigante" no dia 15 de fevereiro, das 9h ao meio-dia (a concentração tem início às 7h).



"Estou preparando um show superespecial para o pré-carnaval de rua do Rio e vou sacudir os cariocas e turistas do Brasil e do mundo com um repertório mais do que atualizado e recheado de hits para o bloco. Estou muito animado e ansioso para repetir a dose de puxar o Bloco da Gold Vem com o Gigante, tenho certeza que vai ser um dia muito especial", conta o artista.



Será a segunda vez que Léo Santana puxará um trio nas ruas da Cidade Maravilhosa e o cantor promete repetir o sucesso do último ano, onde arrastou e animou uma multidão ao som dos maiores sucessos da sua carreira.



Canções como Surra se Toma, Êta Novinha, Contatinho, Perna Bamba, Zona de Perigo, Posturado e Calmo, Golzinho Vermelho, Cama Repetida, Santinha e muitos outros hits farão parte do repertório preparado especialmente para o desfile.