Fantasias da Vila Isabel armazenadas no barracãoDivulgação

Publicado 14/02/2025 07:42

Rio - A Unidos de Vila Isabel começa neste sábado (15) a entrega das fantasias para os componentes de oito alas. A retirada acontecerá no barracão da escola, na Cidade do Samba, localizada na Gamboa, e segue até segunda-feira (17).

No primeiro dia, das 10h às 14h, os integrantes das alas 16,18, 24 e 25 devem comparecer para buscar os figurinos. Já na segunda-feira (17), das 18h às 21h, será a vez dos componentes das alas 2, 4, 5 e 7.Última agremiação a cruzar a Marquês de Sapucaí na segunda-feira de Carnaval, 3 de março, a Azul e Branca apresentará o enredo “Quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece”, assinado pelo carnavalesco Paulo Barros. A proposta transforma o medo em festa, com um trem-fantasma desembarcando em um grande baile repleto de assombrações do imaginário popular.