Presidente Edson Marinho ao lado do carnavalesco Marcus PauloDivulgação / Estácio

Publicado 13/02/2025 17:20 | Atualizado 13/02/2025 17:31

Rio - A Estácio de Sá anunciou, nesta quinta-feira (13), a renovação do carnavalesco Marcus Paulo até o Carnaval de 2026. Mesmo antes do desfile de 2025, a escola já começou a pensar na equipe para o próximo ano. Edson Marinho, presidente da agremiação, explicou a decisão.

"O Marcus está com a gente desde 2024 e vem mostrando uma ligação muito forte com a escola", disse. O artista levou a Estácio ao terceiro lugar da Série Ouro no ano passado e busca conseguir o acesso para o Grupo Especial em 2025.

O carnavalesco se disse contente com a extensão do contrato. "Eu estou muito feliz em estar na Estácio e seguir juntos contando histórias do nosso povo para 2026". Outra cofirmação na escola em 2026 é o coreógrafo da comissão de frente, Junior Barbosa, e toda equipe de criação.

A Estácio de Sá será a quinta escola a desfilar, na sexta-feira (28), com o enredo "O Leão se engerou em encantado amazônico".