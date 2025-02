Luciana Gimenez participa do ensaio técnico da ’Vai-Vai’ - Leo Franco / AgNews

Luciana Gimenez participa do ensaio técnico da ’Vai-Vai’Leo Franco / AgNews

Publicado 15/02/2025 08:48

Rio - Luciana Gimenez, de 55 anos, participou do ensaio técnico da Vai-Vai, no Sambódromo do Anhembi, em São Paulo, nesta sexta-feira (14). Madrinha de bateria da agremiação, a apresentadora usou um conjunto preto com franjas, que valorizava seu corpo, e se esbaldou na ocasião. Simpática, ela acenou para os fãs, mandou beijos e posou para fotos com a rainha da escola, Madu Fraga.

Momentos antes, Luciana mostrou detalhes de seu look para o ensaio no Instagram. "Com muito frio na barria, mas prontinha para nossa bateria", escreveu ela na legenda.







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Luciana Gimenez (@lucianagimenez)



A Vai-Vai apresentará o enredo" O xamã devorado e a deglutição bacante de quem ousou sonhar desordem", que homenageia José Celso Martinez Correa, conhecido como Zé Celso (1937 - 2023), dramaturgo e fundador do Teatro Oficina, no Sambódromo. A escola é a sétima a desfilar no dia 1º de março.