Rio tem previsão de Calor extremo para domingo (16)Arquivo

Publicado 14/02/2025 20:42 | Atualizado 14/02/2025 21:23

Rio - A Beija-Flor de Nilópolis cancelou o desfile de rua que aconteceria no domingo (16), a partir das 14h, em Copacabana, na Zona Sul. Em comunicado publicado nas redes sociais, a escola de samba explicou que a decisão foi tomada após alerta da Defesa Civil para a previsão de calor extremo, com temperatura máxima acima de 35º C.

"Estamos a poucos dias do nosso grande desfile e proteger nossa comunidade é nossa maior responsabilidade. Diante do alerta da Defesa Civil e das recomendações dos órgãos de saúde, não poderíamos expor nossos integrantes e o público a uma situação de risco", afirmou o presidente da Beija-Flor, Almir Reis.

Além do alerta da Defesa Civil, a agremiação também recebeu recomendações da Subsecretaria de Vigilância e Atenção Primária à Saúde, da Superintendência de Emergências em Saúde Pública e do Centro de Informações Estratégicas de Vigilância em Saúde.