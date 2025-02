Quitéria Chagas participa de ensaio do Império Serrano - Filipe Ferreira / Agnews

Publicado 15/02/2025 10:04

Rio - Quitéria Chagas, de 44 anos, compareceu ao ensaio do Império Serrano, no setor 11 da Marquês de Sapucaí, na noite desta sexta-feira (14). Com um look prateado, a rainha de bateria da agremiação exibiu o corpão em forma. Como de costume, a atriz sambou muito e atraiu todos os olhares.

O Império Serrano será a oitava escola a entrar na Sapucaí, responsável por fechar os desfiles da Série Ouro, no dia 1º de março. A agremiação apresentará na Avenida o enredo "O que espanta miséria é festa", uma homenagem ao compositor Beto Sem Braço.