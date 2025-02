Unidos de Bangu, Império Serrano e Unidos da Ponte não serão julgadas no Carnaval 2025 após incêndio em fábrica - Pedro Teixeira/Agência O Dia

Publicado 12/02/2025 22:04

Rio - A Liga RJ anunciou, nesta quarta-feira (12), que as três escolas de samba afetadas desfilariam como hors-concours, sem possibilidade de rebaixamento ou de ascensão para o Grupo Especial. A decisão foi aprovada por unanimidade pelos representantes das escolas de samba da Série Ouro, com base nas circunstâncias excepcionais que afetaram o desfile das referidas agremiações.

A Liga RJ expressou solidariedade com as escolas atingidas pelo incêndio e destacou o compromisso e a dedicação de suas comunidades na organização do Carnaval. Além disso, a entidade afirmou que acompanha o estado de saúde das vítimas feridas durante o incêndio.

De acordo com a Liga RJ, os horários e dias de apresentação das demais escolas de samba não sofrerão alterações e seguirão conforme a programação oficial. As 13 escolas restantes serão avaliadas e julgadas de maneira normal, com a campeã garantindo vaga no Grupo Especial para o Carnaval de 2026. Já as duas últimas colocadas da Série Ouro serão rebaixadas para a Série Prata.

Tragédia atinge escolas de samba do Rio

Na manhã de quarta-feira (12), um incêndio de grandes proporções devastou a fábrica Maximus Confecções, em Ramos, na Zona Norte do Rio. Segundo informações dos bombeiros, dez vítimas do incêndio deram entrada no Hospital Estadual Getúlio Vargas. Oito estão em estado grave: três homens e cinco mulheres. Todos deram entrada por queimadura em via aérea após inalação de fumaça tóxica. Mais oito pessoas foram atendidas na rede municipal de saúde: quatro no Hospital Municipal Souza Aguiar (uma em estado grave), duas no CER da Ilha do Governador e outras duas no Hospital Municipal Salgado Filho.

Uma das mais procuradas pelas escolas de samba das divisões de acesso do carnaval carioca, a empresa teve parte significativa da estrutura e do estoque comprometidos pelas chamas. Entre as agremiações mais afetadas, três não poderão ser julgadas durante o Carnaval 2025. O Império Serrano perdeu 97% de suas fantasias, enquanto a Unidos de Bangu e a Unidos da Ponte tiveram perdas de 60% de seus figurinos, além de todo o material destinado à confecção de novas roupas.