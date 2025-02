Liga RJ altera dia da apuração da Série Ouro - Reprodução/Instagram

Publicado 11/02/2025 20:56

Rio - A Liga RJ confirmou ao Dia nesta terça-feira (11) que a apuração dos desfiles da Série Ouro vai acontecer um dia após a divulgação do resultado do Grupo Especial. Enquanto a campeã da elite do Carnaval será conhecida na Quarta-feira de Cinzas, dia 5 de março, o grupo de acesso vai saber sua vencedora na quinta, dia 6. Mais detalhes serão divulgados em breve.

A decisão foi tomada após solicitação da Band, que é responsável pela transmissão oficial dos desfiles. "A emissora fez esse pedido para adequar a apuração à sua grade de programação, garantindo a transmissão ao vivo em TV aberta. Essa alteração representa um grande avanço para as escolas de samba da Série Ouro, que antes tinham sua apuração realizada após a do Grupo Especial, sem a devida visibilidade televisiva. Agora, com a exibição ao vivo, as agremiações ganham mais protagonismo e reconhecimento, valorizando ainda mais o espetáculo e seus participantes", informa em nota.

No ano passado, a apuração do Grupo Especial e da Série Ouro passou da Praça da Apoteose para a Cidade do Samba. A agremiação campeã do grupo de acesso sobe para a divisão de elite em 2026.