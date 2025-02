Mestre Cleison vai comandar a bateria da Santa Cruz ao lado de Riquinho - Thiago Reis

Mestre Cleison vai comandar a bateria da Santa Cruz ao lado de RiquinhoThiago Reis

Publicado 11/02/2025 08:48

Rio - O desfile de 2025 terá um sabor especial para mestre Cleison, que fará sua esteia na Santa Cruz ao lado de mestre Riquinho. Com experiência de ritmista e diretor de naipe, Cleison, que atualmente comanda um projeto de percussão na quadra, não esconde a ansiedade para o grande dia.

Ele lembra que foi em uma feijoada na escola, em 2014, onde teve a oportunidade de tocar um instrumento pela primeira vez e, a convite do mestre da época, que era o próprio Riquinho, desfilou em 2015 em uma posição de confiança: a marcação do surdo de terceira microfonado.

Dez anos depois da estreia, Cleison conta os segundos para o desfile. "Só vou errar como mestre se eu não prestar atenção em tudo que me foi passado", afirma, empolgado.

Oriundo de uma família de sambistas, ele é neto de Marinho da Muda, lendário compositor e intérprete do Império da Tijuca. Uma de suas avós foi porta-bandeira da escola da Formiga, enquanto o pai e o irão foram mestres de bateria.

Novos ritmistas

Há dois anos, um projeto na Santa Cruz tem formado novos talentos. Após o Carnaval, o objetivo é abrir uma nova turma para 2026.

"Conto com a ajuda dos meus diretores e de alguns ritmistas que me ajudam a dar aula. Sou grato por compartilhar um pouco do meu conhecimento para as pessoas. A melhor forma de ter ritmista na bateria é formando dentro de casa. Está sendo muito gratificante ver alguns deles já em seu primeiro ano desfilando em outras escolas grandes", comemora Cleison.

O projeto é gratuito e tem como requisitos fundamentais a disciplina e o comprometimento.

A Santa Cruz será a 6ª escola a pisar na Intendente Magalhães, pela Série Prata, no dia 3 de março. O enredo é "Os Sagrados Altares Tupiniquins", desenvolvido pelo carnavalesco Cid Carvalho.