Publicado 09/02/2025 18:21

Rio - Alice Alves roubou a cena no primeiro ensaio técnico da Portela. Com uma fantasia que combinava peças banhadas a ouro e 55 mil cristais Swarovski, ela se destacou no evento realizado neste sábado, 08, em Madureira. A musa mostrou simpatia, samba no pé e um visual deslumbrante.