Look de Patrícia Poeta para o Carnaval 2025: Um tributo à Amazônia ParaenseDivulgação

Publicado 08/02/2025 22:14

Rio - Patrícia Poeta desfilou um visual impressionante na noite de sábado (8) na Sapucaí, durante o ensaio da Acadêmicos da Grande Rio. A jornalista, musa da escola de samba, escolheu um look criado em colaboração com a estilista Letícia Manzan, que se inspirou na fauna e flora da Amazônia Paraense. O visual, que mistura tradição e modernidade, é um verdadeiro tributo à natureza exuberante da região Norte do Brasil.



O enredo da Grande Rio para o Carnaval 2025 traz à tona as águas misteriosas do Pará. Com o tema "Pororocas Parawaras: As Águas dos Meus Encantos nas Contas dos Curimbós", a escola de samba faz uma viagem pela biodiversidade e os mistérios do estado. Para representar essa imersão, o look de Patrícia Poeta se destaca pela riqueza de detalhes que simbolizam as cores da Amazônia.A floresta amazônica, com suas mais de 30 mil espécies de plantas, serve de pano de fundo para a escolha das cores do look. O vermelho remete aos "povos vermelhos", como são conhecidos os povos indígenas da região, enquanto o verde faz referência à rica biodiversidade da floresta. Já o branco, presente no traje, simboliza as águas dos rios que cortam o Pará.A criação do vestido levou mais de 500 horas de trabalho artesanal. Foram bordadas à mão mais de 5 mil franjas, adornadas com 100 mil cristais, conferindo um movimento sofisticado ao look. "O look expressa a união entre o glamour do universo da moda, a exuberância do Carnaval e as cores do nosso Brasil", afirma Letícia Manzan. A estilista destaca que a peça é um convite para celebrar a arte e a beleza da mulher brasileira, enfatizando que a sofisticação pode ser parte de todas as manifestações culturais do país.A beleza do look foi assinada por Junior Mendes, que trouxe o toque final de sofisticação para o visual. A apresentação de Patrícia Poeta não passou despercebida e chamou atenção pela harmonia entre a proposta estética e a representação simbólica da Amazônia, refletindo a luta pela preservação ambiental e a valorização das raízes culturais do Brasil.