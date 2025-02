Camarote Nº1 - Divulgação/ Pridia

Faltam penas 20 dias para o início do Carnaval 2025! Os desfiles das escolas de samba do Rio de Janeiro acontecem nos dias 28 de fevereiro e 1 de março (Grupo de Acesso) e 2, 3 e 4 de março (Grupo Especial). E, pela primeira vez na era Sambódromo, a disputa das escolas do Grupo Especial será feita em três dias.



Diante da novidade de um dia a mais de desfiles e da proximidade à Folia, o jornal O DIA foi conferir o que os espaços mais disputados da Marquês de Sapucaí, os camarotes vips, vão trazer de novidade este ano.

CAMAROTE FAVELA





Inovador e democrático, o Camarote Favela é um dos lugares mais disputados do carnaval carioca, com vista privilegiada para o desfile das Escolas de Samba do Rio de Janeiro. Ele foi criado em 2022 para dar mais visibilidade à cultura das favelas cariocas, que são o berço do samba. O projeto rapidamente se expandiu e se tornou referência para quem busca uma experiência carnavalesca autêntica e com propósito.



Nesses três anos, o Camarote Favela recebeu grandes artistas, promovendo encontros marcantes entre músicos renomados e novos talentos. É também um ponto de encontro de celebridades do mundo da cultura e da política, ciceroneados pela empresária Gabriela Lopes Siqueira, responsável pelo camarote.



“Buscamos sempre valorizar os desfiles que as escolas preparam com tanta dedicação. Por isso nossos shows só acontecem nos intervalos dos desfiles”, diz Gabriela. “Este é o camarote mais emocionante do Sambódromo porque, além da alegria contagiante, tem vida e tem propósito. Nele a favela tem voz, tem espaço e, acima de tudo, tem orgulho de ser quem é”.



www.tiktok.com/@camarotefavela

CAMAROTE DO KING

Um dos mais concorridos nos últimos anos é o camarote do King, localizado no Setor 8. Em 2025, em seu nono ano na Sapucaí, o espaço se inspirou em um dos principais centros da biodiversidade do mundo, a Amazônia, desde a decoração até à culinária.

O King, também conhecido por ter uma das mais bela vistas da Sapucaí, oferece três andares bem climatizados e buffet open food de alta qualidade, produzidos em cozinhas exclusivas, que vão servir também comida japonesa e hambúrgueres artesanais. "Das ações de marketing, passando pela decoração e gastronomia, tudo remete à principal floresta do planeta ”, adianta Luiza Cabral, diretora de marketing do camarote.



www.camarotedoking.com.br Na parte musical, distribuída durante os seis dias de funcionamento, estarão nomes consagrados como Grupo Revelação, Xande de Pilares João gabriel e Thiago Martins, além de outras 40 atrações.Ingressos a partir de R$ 1.990.

CAMAROTE MAR

Localizado no Setor 6, o camarote MAR celebra cinco anos em 2025. O espaço se apresenta como dono da "maior varanda da Sapucaí", com mais de 3 mil metros quadrados. A nova cenografia foi cuidadosamente elaborada para proporcionar uma imersão sensorial que ativa todos os sentidos, combinando os sons do mar, aromas exclusivos, gastronomia de excelência e uma decoração luxuosa.



www.camarotemar.com.br O espaço beauty, sucesso nas edições anteriores, retorna com mais que o dobro de extensão, e ainda mais completo, com profissionais especializados e marcas renomadas, garantindo que os foliões estejam sempre impecáveis. No line up o espaço, que costuma receber muitas celebridades, terá shows de artistas do calibre de Ferrugem, Belo, Péricles, Dennis e Alexandre Pires. Ingressos a partir de R$ 2.090.

NOSSO CAMAROTE

Em um ano para lá de especial na Sapucaí, com 6 dias de desfiles, o Nosso Camarote traz uma atração internacional em seu line-up para ser protagonista entre as áreas vips: o rapper americano Ja Rule.

Apostando na diversidade de ritmos, vão passar pelo espaço, que estreou no Sambódromo em 2018, os artistas mais badalados do país como Anitta, Ludmilla, MC Kevin O Chris, Gloria Groove, Bonde do Tigrão, Jorge Aragão, Luísa Sonza, Os Garotin, Nattan e Thiaguinho. Completam o lista, grandes nomes do cenário eletrônico.



www.nossocamarote.com.br Localizado no Setor 10, o espaço destinado para o Nosso Camarote foi ampliado, chegando a 5900 metros quadrados, sendo o maior camarote presente na Sapucaí. Ingressos a partir de R$ 1.895.

LOUNGE CARIOCA

O Camarote Lounge Carioca, localizado no Setor 7, está em seu oitavo ano no Carnaval do Rio de Janeiro. Com capacidade para 900 pessoas por noite, o camarote apresenta uma estrutura de dois andares distribuídos em três ambientes, incluindo uma área de frisas integrada com mais de 200m2.

"Estamos em constante busca por inovação para proporcionar maior conforto e melhor experiência aos espectadores do desfile", afirma Noeme Wendling, relações públicas do camarote.

A programação inclui grandes nomes da MPB como: Diogo Nogueira, Tiee, Naldo Benny e Grupo Bom Gosto, entre outros convidados especiais. À frente do Buffet está o chefe de cozinha Mauro Florêncio, da Ponto 3, que será responsável pelo cardápio. Na área de bem-estar, um refúgio de tranquilidade em meio à energia vibrante do carnaval, proporcionado pela parceria com um dos maiores Spas do país, onde os foliões poderão aproveitar momentos de descanso com massagens relaxantes para o corpo e os pés, ideais para recuperar o fôlego durante a festa, além do Care Beauty Center, onde é possível dar um toque especial ao visual.



www.loungecarioca.com.br Para quem busca exclusividade, o camarote oferece boxes privativos localizados na área externa, com capacidade para até 15 pessoas, com atendimento personalizado, incluindo serviço exclusivo de garçom, garantindo conforto e privacidade em meio à agitação. Ingressos a partir de R$ 1.290.

ARPOADOR

Ano após ano, o Camarote Arpoador se firma como um dos destinos mais exclusivos da Sapucaí, oferecendo conforto, serviços premium e um line-up de peso para os foliões. Localizado nos setores 3 e 5 do Sambódromo, o espaço conta com 4.500m² distribuídos em três andares, proporcionando uma visão privilegiada dos desfiles e sendo a maior frisa da avenida.

Neste ano, o Arpoador traz uma série de experiências exclusivas, como Transfer Premium com desembarque na entrada do camarote, credenciamento facilitado, customização de camisetas e um Espaço Beleza com maquiagem e cabelo utilizando produtos de marcas desejadas no mercado.

"Muito feliz e realizado em mais um ano do Camarote Arpoador, que tem tudo para ser histórico. Pela primeira vez, três dias de desfiles de grupo especial, oferecendo uma maior variedade de experiências para o público", celebra Bernardo Coutinho, diretor do camarote Arpoador.



www.camarotearpoador.art.br A gastronomia é destaque, com um cardápio variado que inclui opções vegetarianas, veganas, versões light e os tradicionais sandwiches. Para acompanhar, serão consumidas 2,5 toneladas de frutas para drinks, 10 mil garrafas de destilados, 450 barris de chopp e 25 mil sacos de gelo. O Arpoador também conta com uma boate privativa e um line-up que reúne alguns dos maiores nomes da música nacional como Buchecha, Leandro Sapucahy, Filipe Ret, Caju Pra Baixo. Ingressos a partir de R$ 2.700.



FOLIA TROPICAL

Da lista feita pelo Jornal O DIA com camarotes vips na Sapucaí, o Folia Tropical destaca-se como o segundo mais antigo. Há 13 anos sendo palco de grandes momentos, o espaço prepara uma edição especial no Carnaval 2025 para comemorar seu 14º ano. Com a tradição de celebrar a música brasileira e reunir artistas renomados, o espaço promete encantar o público com atrações que transitam entre samba, axé e a nova MPB como Criolo, Leci Brandão, Samba 90, Diogo Nogueira, Os Garotin e Olodum.

A grande novidade deste ano é o novo espaço do camarote, agora localizado no Setor 8, estrategicamente posicionado de frente ao recuo da bateria e à cabine dos jurados. Com três mil metros quadrados, o camarote é dividido em três pavimentos e seis ambientes, oferecendo ao público uma experiência diferenciada: muita diversão, conforto, segurança e acessibilidade.

Entre os serviços exclusivos estão o open bar e open food premium e o transfer exclusivo, com saídas da Zona Sul (Monte Líbano) e da Barra da Tijuca (Windsor Oceânico) , além de uma super área zen com massagens. Ingressos a partir de R$ 1.990.

www.foliatropical.com.br

CAMAROTE RIO



O Camarote Rio comemora 10 anos em 2025, inaugurando um novo espaço, ampliado, com 3 andares, localizado no setor 6 da Marquês de Sapucaí. O camarote tem 2500 metros quadrados, com vista panorâmica e uma das maiores frisas da avenida. Assim como seus concrrentes, o espaço oferece espaços internos totalmente climatizados, open bar premium e buffet completo variado, incluindo serviço volante, entradas, jantar, sobremesas e café da manhã.



www.camaroterio.com.br O Rio também promete muitas ativações e experiencias de marcas parceiras e patrocinadores. Para os foliões que moram os estarão hospedados na Zona Sul, vale lembrar que o transfer ida e volta do camarote ficará baseado no Jockey Club, na Gávea. Ingressos a partir de R$ 1.690.

CAMAROTE Nº 1

Localizado no setor 2 do Sambódromo, o Camarote Nº 1 é o mais antigo de nossa lista de espaços vips, com 33 edições na avenida. Em 2025 os responsáveis pelo espaço garantem que ele vai crescer 20%. Destino certo para muitas celebridades, o Nº1 também oferece aos presentes alta gastronomia, carta de bebidas variadas e espaços para lá de vips. Entre os artistas que agitam a programação em 2025, o espaço anunciou nomes como Xande de Pilares, MC Daniel, Vintage Culture, Felipe Amorim, Xand Avião, Pedro Sampaio, Nattan e João Gomes.

Além disso, na terça de Carnaval, o Nº 1 transformará sua principal frisa em um Baile Funk badalado, com vista para o sambódromo. O momento, que é um after, promete encerrar com chave de ouro a noite de folia, comandado por Tati Quebra Barraco, MC Leozinho, Buchecha e Furacão 2000. Ingressos a partir de R$ 3.400. www.ticketmaster.com.br/event/camaroten1