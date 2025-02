Na oficina, os alunos vão aprender a confeccionar fantasia de bate-bola - Felipe Soares / Divulgação

Na oficina, os alunos vão aprender a confeccionar fantasia de bate-bolaFelipe Soares / Divulgação

Publicado 09/02/2025 00:00

Você sempre quis sair fantasiado de bate-bola no Carnaval, mas nunca teve a oportunidade? Além disso, gostaria de aprender uma profissão? Agora é a sua chance: estão abertas as inscrições gratuitas para a primeira ‘Oficina Bate-Boleiros de Atitude’, em Nilópolis. É necessário ter entre 12 e 16 anos, morar no município e ser apaixonado pela arte do bate-bola.

Um projeto oriundo da Lei Aldir Blanc, do Ministério da Cultura, com o apoio da Prefeitura de Nilópolis, ele é aberto a pré-adolescentes e adolescentes de ambos os sexos. As aulas serão oferecidas durante dois meses, sempre aos sábados, das 14h às 17h, no bairro do Cabral.

As inscrições vão até o dia 20 fevereiro pelo link do formulário na bio do Instagram atitudenilopolis. Os participantes devem estar matriculados em escola pública ou particular durante toda a oficina, ter rendimento escolar dentro ou acima da média durante todo o workshop.



Os organizadores disponibilizam 20 vagas, 60% para ampla concorrência, 20% para negros, indígenas e quilombolas, 10% para pessoas que apresentem laudo de TEA e TDAH e 10% para pessoas em situação de pobreza.



Também é exigida presença escolar dentro ou acima da média durante o curso e estar com o esquema vacinal em dia. Todos os participantes vão receber um kit com blusa, bermuda e uma bolsa que devem ser usadas nas oficinas.



A atividade pedagógica pretende também conectar os alunos com a cultura, a arte e a tradição do carnaval. O objetivo é que, ao final, a turma seja capaz de criar seu tema, seus protótipos de fantasia, organizar, gerir e produzir o evento de formatura.



Histórico



A oficina ‘Bate-Boleiros de Atitude’ surgiu a partir da iniciativa do grupo de bate-bolas Atitude, do bairro Cabral, em Nilópolis. Desde 2010 os participantes percebem a dificuldade que muitos têm para sair porque a cada dia os custos de produção das fantasias aumentam. Por isso, eles decidiram fabricar suas roupas.



Com o passar dos anos, essa fabricação artesanal foi evoluindo e os membros do grupo se tornaram multiplicadores do conhecimento que adquiriram. Agora, um grupo se une para criar o desenho, preparar as peças e finalizar os trajes. Daí, surgiu a ideia de transformar essa prática em uma profissão, com

a criação de confecções e serviços especializados para fazer as fantasias e melhorar qualidade das roupas que usam no carnaval.

Os boleiros ainda atendem outros grupos tradicionais de bate-bolas na Baixada Fluminense e no Rio de Janeiro.