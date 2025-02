Alessandra Negrini se diverte no ensaio do bloco Acadêmicos do Baixo Augusta - Reprodução/Instagram

Alessandra Negrini se diverte no ensaio do bloco Acadêmicos do Baixo Augusta Reprodução/Instagram

Publicado 10/02/2025 08:56 | Atualizado 10/02/2025 08:57

Rio - Rainha do bloco paulista Acadêmicos do Baixo Augusta, Alessandra Negrini, 54 anos, se divertiu bastante no palco do ensaio de Carnaval, que aconteceu neste domingo (9), em São Paulo.

Ao som de Taj Mahal, de Jorge Ben Jor, a arriz dançou e sambou usando shortinho jeans, salto alto e top com correntes. "Preparando para o desfile do dia 23! Venham todos", escreveu ela na legenda da o vídeo, postado no Instagram.

"Parece comigo sambando rsrsrs", reagiu uma seguidora. "Ela está dançando!!!! Está maravilhosa, lindíssima", disse outra internauta.

"A rainha do Carnaval e do meu coração", comentou uma fã.