Erika Januza e Lorena Improta durante ensaio de rua da ViradouroRogério Fidalgo / Agnews

Publicado 10/02/2025 08:44

Rio - Erika Januza, de 39 anos, compareceu ao ensaio de rua da Viradouro, em Niterói, neste domingo (9), e atraiu olhares. Rainha de bateria da escola, a atriz deu um show de samba no pé à frente da Furacão Vermelho e Branco. Para a ocasião, a apresentadora do "Rainhas Além da Avenida", do GNT, apostou em um body repleto de pedrarias e exibiu o corpo escultural.

Quem também marcou presença no ensaio foi a musa Lorena Improta. Com um vestido dourado, a mulher do cantor Léo Santana se esbaldou e deu um show de simpatia. A dançarina e Erika ainda posaram juntinhas para algumas fotos no local.

Neste ano, a Viradouro defenderá o enredo "Malunguinho, o mensageiro de três mundos", que exaltará a saga do líder quilombola João Batista. Atual campeã do Carnaval carioca, a agremiação desfila no dia 2 de março, domingo.