Sidclei Santos e Marcella Alves formam o primeiro casal de MS e PB do Salgueiro - Reprodução / Facebook Sidclei

Sidclei Santos e Marcella Alves formam o primeiro casal de MS e PB do SalgueiroReprodução / Facebook Sidclei

Publicado 11/02/2025 09:18

Rio - Sidclei Santos e Marcella Alves, primeiro casal de mestre-sala e porta-bandeira do Salgueiro, foram convidados pela Riotur para representar o Carnaval do Rio no evento internacional Routes Americas, que acontece em Nassau, nas Bahamas. A dupla, que viajou nesta segunda-feira (10), se apresenta nesta quarta (12) diante da cúpula do encontro, promovendo a cultura e a tradição do samba.

A participação de Marcella e Sidclei faz parte das ações preparatórias para a edição de 2026 do Routes Americas, que será sediada no Rio. O evento reúne representantes de companhias aéreas, aeroportos e destinos turísticos de todo o mundo.

Como parte da cerimônia de transição entre cidades-sede, a empresa que administra o Galeão promoverá um almoço simbólico, em que Nassau passará oficialmente o bastão para o Rio.

"Representar o Carnaval Carioca em um evento desse porte é uma honra imensa. O samba é a alma do nosso povo, e poder levar essa energia para um palco internacional, mostrando a beleza e a tradição da nossa arte, é algo que nos enche de orgulho. Estamos indo com o coração aberto para fazer um grande espetáculo e reforçar o convite para que o mundo inteiro venha viver essa experiência no Rio em 2026", comemora Sidclei.

Marcella Alves faz coro: "O Salgueiro sempre teve um papel fundamental na valorização da cultura carioca, e estarmos nessa missão mostra a força do nosso pavilhão e do Carnaval como um todo. Vamos representar não só a nossa escola, mas todos os casais de mestre-sala e porta-bandeira, os sambistas e a essência do samba. Queremos emocionar e deixar essa marca no Routes Americas, para que o mundo veja e sinta a grandiosidade do que acontece na Marquês de Sapucaí."