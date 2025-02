Quitéria Chagas e Flora Cruz lamentam incêndio em fábrica de tecidos de Ramos - Reprodução/Instagram

Publicado 12/02/2025 11:12 | Atualizado 12/02/2025 11:21

Rio - Famosos e personalidades do Carnaval lamentaram as notícias sobre o incêndio em uma fábrica de tecidos em Ramos, Zona Norte, nesta quarta-feira (12). Até o momento, há registro de 21 pessoas resgatadas da edificação. O local produzia fantasias para algumas escolas de samba do Rio: Império Serrano, Unidos da Ponte e a de duas alas da Porta da Pedra.

O Império Serrano divulgou uma nota lamentando profundamente o incêndio que ocorreu nas dependências da Maximus Confecções e informou que toda a produção das fantasias do Carnaval 2025 da escola se encontram na fábrica.

"Desolada com o incêndio que destruiu as fantasias dos componentes do nosso desfile do Império Serrano para este Carnaval e de outras escolas. Ainda bem que salvaram os funcionários e não tiveram vítimas fatais. Neste momento, agradeço imensamente as escolas, agremiações, que estão se solidarizando em ajudar, apoiar... Toda colaboração será bem-vinda. Para reerguermos e manter viva a história da nossa escola e da nossa cultura", disse Quitéria Chagas, rainha de bateria da escola de Madureira.



"Nação Imperiana nós sabemos de quanta luta já enfrentamos, esta será mais uma, somos guerreiros e guerreiras fortes para nos fortalecer e se levantar", completou.

Flora Cruz, filha de Arlindo Cruz, comentou na postagem do Império Serrano: "Que todos estejam bem, salvos e com saúde! AVANTE REIZINHO. 'Imperiano de fé não cansa, confia na lança do santo guerreiro e faz a festa porque Deus é brasileiro".

"Ai, meu Deus", lamentou Arlindinho. Selminha Sorriso, a porta-bandeira da Beija-Flor de Nilópolis, escola do Grupo Especial do Rio de Janeiro, deixou seu registro na postagem com um emoji de choro.

"Que triste. Força, Império", escreveu Solange Gomes. O escritor e compositor Luiz Antonio Simas escreveu: "A saúde das pessoas em primeiro lugar. Carnaval, a gente inventa. Força, Império!".

"Que todos estejam bem", escreveu o atual presidente da Liesa, Gabriel David. Em vídeo postado no Instagram, ele desejou uma recuperação rápida às vítimas do incêndio. "Estamos à disposição para poder ajudar e apoiar o grupo de Acesso e a Liga RJ no que for possível. Somos todos coirmãs e estamos juntos para sempre elevar o níver do Carnaval e manter a vida e segurança de todo mundo", disse.