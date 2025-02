Pepita vai participar do desfile do Paraíso do Tuiuti - Divulgação/Savio Reali

Publicado 12/02/2025 19:42

Rio - O Paraíso do Tuiuti confirmou nesta quarta-feira (12) a presença de Pepita como destaque no Carnaval 2025. A cantora trans virá na segunda alegoria do desfile representando a passagem de Xica na Bahia, no período colonial brasileiro.

A artista esteve no ensaio de rua da agremiação de São Cristóvão e ficou emocionada com a comunidade do bairro da Zona Norte do Rio. "Foi uma experiência única, onde eu vi todas as pessoas da comunidade LGBTQIA + em um propósito. Vi mulheres trans, gays, drags cantando o samba com muita força, muito querer. As pessoas que eu olhava cantavam com vontade, falando de Xica, como se elas fossem a Xica dessa nova era, o que me marcou muito. Me deixou emocionada, pensei: 'é sobre isso'. É um enredo desafiador, falar da nossa comunidade, pois sempre é cercada de muito preconceito", afirmou.

Neste Carnaval, a escola de samba levará para a Marquês de Sapucaí o enredo "Quem tem medo de Xica Manincongo?", considerada a primeira travesti não indígena do Brasil. Outras lideranças trans também confirmaram presença no desfile, como as deputadas federais Érika Hilton (PSOL-SP) e Duda Salabert (PDT-MG); Indianarae Siqueira, fundadora da CasaNem; Eloína dos Leopardos, travesti e primeira rainha de bateria do Carnaval.