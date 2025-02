Viviane Araujo durante ensaio do Salgueiro na Sapucaí - Mariana Mattos / ComunicaSal/ Divulgação

Publicado 12/02/2025 10:45 | Atualizado 12/02/2025 11:06

Rio - Viviane Araujo, de 49 anos, arrasou no ensaio do Salgueiro, na noite desta terça-feira (11), no setor 11 da Marquês de Sapucaí. Rainha de bateria da escola, a atriz, que interpreta Rosana em "Volta Por Cima", da TV Globo, mostrou muito samba no pé e simpatia à frente da Furiosa.

Para a ocasião, a atriz apostou em conjuntinho jeans, com detalhes em vermelho. Como de costume, ela esbanjou beleza e boa forma. Vários vídeos do ensaio foram compartilhados pela artista nas redes sociais.







Devido ao look revelador, alguns internautas notaram a hérnia umbilical de Vivi. Ela então desabafou sobre esses comentários nos stories. "Coloquei um top e um shortinho, porque está calor e queria ficar bem à vontade e nem me preocupei com a minha hérnia. Postei o vídeo e algumas pessoas só sabiam reparar e falar da hérnia. Não apreciavam mais nada no vídeo, só falavam da hérnia. É, gente, essa minha hérnia já é a terceira vez que eu opero, infelizmente. Ainda não consegui resolver", comentou.

Araujo ainda tranquilizou os fãs ao dizer que não sente dor. "Tenho que conviver com ela nesse momento. Eu treino, mas eu tenho feito todo um trabalho de segurar o abdômen na hora de fazer o esforço. Não sinto dor, não sinto nada nela. Então, está tudo sob controle. Infelizmente, eu agora estou mais magra e mais seca no abdômen, então ela realmente aparece mais... Realmente, ela só fica mais aparente e esteticamente não é bonito, mas o intuito do vídeo não foi esse. O intuito do vídeo foi mostrar o nosso ensaio, a nossa bateria, o meu entrosamento com a bateria", declarou.

Em 2025, o Salgueiro apresentará na Sapucaí o enredo "Salgueiro de Corpo Fechado", assinado por Igor Ricardo e desenvolvido pelo carnavalesco Jorge Silveira. A escola será a terceira escola a desfilar na segunda-feira de Carnaval, dia 3 de março.