Bateria da Grande Rio é comandada por mestre Fafá - Ewerton Pereira

Publicado 15/02/2025 11:50

Rio - A Grande Rio realizará seu último ensaio de rua antes do desfile, neste domingo (16), na Avenida Brigadeiro Lima e Silva, no Centro de Duque de Caxias. A concentração será a partir das 19h, na altura do supermercado Carrefour.



Em 2025, a Tricolor levará à Marquês de Sapucaí o enredo "Pororocas Parawaras: As Águas dos Meus Encantos nas Contas dos Curimbós", desenvolvido pelos carnavalescos Gabriel Haddad e Leonardo Bora.

Embalada pela bateria de mestre Fafá, a escola será a penúltima a desfilar na terça-feira de Carnaval, buscando o segundo título de sua história.