Personalidades visitam barracão da Mangueira na Cidade do SambaDivulgação

Publicado 16/02/2025 12:01 | Atualizado 16/02/2025 12:50

Rio - Artistas, intelectuais, lideranças e ativistas visitaram barracão da Mangueira, na Cidade do Samba, e conferiram a preparação da agremiação para o Carnaval deste ano. As personalidades viram de pertinho algumas alegorias e fantasias que Verde e Rosa apresentará na Marquês de Sapucaí.

Entre os nomes que marcaram presença no local, na última sexta-feira (14), estavam: Eli Ferreira, Ivanir dos Santos, Rene Silva, Ana Paula Oliveira, Patrícia Oliveira, Bruna Benevides, Lígia Batista, Flávia Oliveira e Átila Roque. Todos eles participarão do desfile.

Com o enredo "À Flor da Terra: O Rio da Negritude Entre Dores e Paixões", desenvolvido pelo carnavalesco Sidnei França, a Mangueira é a última escola a desfilar no dia 2 de março.

Recentemente, a agremiação divulgou um vídeo com imagens de uma das principais alegorias do desfile. A alegoria "A Fé que Guia Meu Camutuê", segundo a agremiação, retrata "as múltiplas manifestações de fé no Rio, apresentando interações entre diferentes religiões criadas ou recriadas pelos povos bantos no território carioca". O carro faz uma ponte entre influências católicas e religiões de matriz africana.