Sabrina Sato participa do ensaio da Gaviões da Fiel - Leo Franco e Natália Rampinelli / AgNews

Publicado 16/02/2025 08:51

Rio - Vestida de zebra, Sabrina Sato, de 44 anos, roubou a cena no ensaio técnico da Gaviões da Fiel, no Sambódromo do Anhembi, em São Paulo, na noite deste sábado (15). Com um maiô cavado, acessório na cabeça e unhas afiadas, a apresentadora esbanjou estilo e boa forma na ocasião. Rainha de bateria da escola, a artista sambou muito e, claro, demonstrou muito carisma.

No Instagram, Sabrina mostrou detalhes de sua produção. "Alô, meus Gaviões! A Rainha tá toda de zebra pra vocês! Vamos com tudo pro nosso ensaio técnico", escreveu na legenda. Marido de Sato, Nicolas Prattes reagiu à publicação. "Hoje eu assisto ao animal planet".







Neste ano, a Gaviões da Fiel levará ao Anhembi o enredo Irin Ajó Emi Ojisé (A Viagem do Espírito Mensageiro) para apresentar os rituais com máscaras, um símbolo da diversidade das etnias presentes no continente africano.

Além da Gaviões, Sabrina também reina à frente da bateria da Vila Isabel no carnaval deste ano. A agremiação apresentará na Sapucaí o enredo "Quanto mais eu rezo, mais assombração aparece", desenvolvido pelo carnavalesco Paulo Barros.