MC Gui nocauteia Nego do Borel - Reprodução / Vídeo

MC Gui nocauteia Nego do BorelReprodução / Vídeo

Publicado 25/02/2024 08:13 | Atualizado 25/02/2024 08:21

Rio - O funkeiro MC Gui, de 25 anos, venceu o cantor carioca Nego do Borel, de 31, por nocaute técnico em luta do Fight Music Show que aconteceu na madrugada deste domingo (25), em São Paulo. A torcida invadiu o ringue logo após a consagração da vitória do paulista, chegando a começar uma briga entre os presentes.

Nego do Borel apanhando ao som de Sonhar MC Gui.mp4 pic.twitter.com/T3K2LYNTeQ — neiro (@neirorlk) February 25, 2024

O “duelo do funk” seguiu com muita troca de socos até o terceiro round quando, após uma sequência de golpes, Gui acabou derrubando Borel. Ao todo, a luta durou 1 minuto e 54 segundos. O “duelo do funk” seguiu com muita troca de socos até o terceiro round quando, após uma sequência de golpes, Gui acabou derrubando Borel. Ao todo, a luta durou 1 minuto e 54 segundos.